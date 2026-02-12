Sauvignon blanc

Rosalía
Rosalía

Rosalía ha publicat el videoclip de Sauvignon blanc, una de les cançons del seu darrer disc, LUX. El tema s’inspira en Santa Teresa de Jesús i planteja la idea d’abandonar el món material per viure d’acord amb l’austeritat espiritual. Per refermar aquesta idea el vídeo, dirigit pel fotògraf i realitzador Noah Dillon, ha estat gravat en un desert:

Mi luz la prenderé,
con el Rolls-Royce que quemaré.
Sé que mi paz yo me ganaré
cuando no quede na’, nada que perder.
Ya no quiero perlas ni caviar;
tu amor será mi capital.
¿Y qué más da si te tengo a ti?
No necesito nada más.

Rosalía
Sauvignon blanc a tu lado;
mi futuro será dorado.
Ya no tengo miedo del pasado:
está en el fondo de mi copa de Sauvignon blanc,
en mi copa de Sauvignon blanc.

A mi Dios escucharé;
mis Jimmy Choo yo las tiraré.
Mi porcelana la dejaré caer
y regalaré mi piano de pared.
Estoy bien si estás tú,
si hoy estás tú.

Yo beberé Sauvignon blanc a tu lado;
mi futuro será dorado.
Ya no tengo miedo del pasado:
en el fondo se hundió.
En mi Sauvignon blanc, a tu lado,
mi futuro sé bien que será dorado.

Data de publicació: 12 de febrer de 2026
Última modificació: 12 de febrer de 2026
