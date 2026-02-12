Rosalía ha publicat el videoclip de Sauvignon blanc, una de les cançons del seu darrer disc, LUX. El tema s’inspira en Santa Teresa de Jesús i planteja la idea d’abandonar el món material per viure d’acord amb l’austeritat espiritual. Per refermar aquesta idea el vídeo, dirigit pel fotògraf i realitzador Noah Dillon, ha estat gravat en un desert:

Mi luz la prenderé,

con el Rolls-Royce que quemaré.

Sé que mi paz yo me ganaré

cuando no quede na’, nada que perder.

Ya no quiero perlas ni caviar;

tu amor será mi capital.

¿Y qué más da si te tengo a ti?

No necesito nada más.

Sauvignon blanc a tu lado;

mi futuro será dorado.

Ya no tengo miedo del pasado:

está en el fondo de mi copa de Sauvignon blanc,

en mi copa de Sauvignon blanc.

A mi Dios escucharé;

mis Jimmy Choo yo las tiraré.

Mi porcelana la dejaré caer

y regalaré mi piano de pared.

Estoy bien si estás tú,

si hoy estás tú.

Yo beberé Sauvignon blanc a tu lado;

mi futuro será dorado.

Ya no tengo miedo del pasado:

en el fondo se hundió.

En mi Sauvignon blanc, a tu lado,

mi futuro sé bien que será dorado.