L'últim concert d'Oques Grasses

Us oferim la darrera actuació del grup osonenc a l'Estadi Olímpic Lluís Companys

Piano Piano
Autor
Josep Montero
Josep Montero

Amb més de deu anys de trajectòria, sis discos publicats i més de 500 milions de reproduccions només a Spotify, Oques Grasses ha dit adeu als escenaris omplint quatre nits l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Us n'oferim el darrer concert sencer: 

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Converses de camerino
Josep Montero: «Estar content amb la vida que tens és revolucionari»
Gemma Ventura Farré

Al piano hi ha la música de Catorze. Amb cançons, peces sobre músics i tot allò que sona d’acord amb les lleis de la melodia, l’harmonia i el ritme.

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Publicació: 10 d'octubre de 2026 a les 20:29
Modificació: 11 d'octubre de 2026 a les 00:09
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