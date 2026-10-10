Amb més de deu anys de trajectòria, sis discos publicats i més de 500 milions de reproduccions només a Spotify, Oques Grasses ha dit adeu als escenaris omplint quatre nits l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Us n'oferim el darrer concert sencer:
L'últim concert d'Oques Grasses
Us oferim la darrera actuació del grup osonenc a l'Estadi Olímpic Lluís Companys
Al piano hi ha la música de Catorze. Amb cançons, peces sobre músics i tot allò que sona d’acord amb les lleis de la melodia, l’harmonia i el ritme.
Desa la publicació
Publicació: 10 d'octubre de 2026 a les 20:29
Modificació: 11 d'octubre de 2026 a les 00:09