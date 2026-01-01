Laura Escanes i Miki Núñez han tornat a conduir les campanades de TV3 a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona davant de 100.000 persones. Un dels moments més especials ha estat quan han cantat junts aquesta cançó:
El vent s'endú les paraules que no et vaig dir,
un mar de dubtes dins un cor adormit.
Tan difícil apropar els nostres camins,
però si estem junts, l'univers es fa petit.
Cada cop més a prop, més lluny.
Un silenci que em porta als teus ulls.
L'últim petó i el primer,
tot el que podríem ser
mentre el món gira i cau,
la nit m'envolta en un cel blau.
I quan creus que els estels ja no brillen,
la vida et dona una oportunitat,
com li passa a un cometa celestial,
un nou inici sempre és un nou final.
Cada cop més a prop, més lluny,
un silenci que em porta als teus ulls.
L'últim petó i el primer,
tot el que podríem ser,
mentre el món gira i cau,
la nit m'envolta en un cel blau.
L'últim petó i el primer.
Cada cop més a prop, més lluny,
un silenci que em porta als teus ulls.