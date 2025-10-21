El Virolai

Rosalía ha anunciat que el 7 de novembre publicarà un nou disc, Lux, en què l'espiritualitat i la religió tindrà un paper important. Entre les col·laboracions d'aquest treball (que inclouen des de Sílvia Pérez Cruz i Björk fins a l'Orquestra Simfònica de Londres i Estrella Morente) hi haurà l'Escolania de Montserrat, a qui la Rosalía ha anat a escoltar:
Us l'oferim interpretat per Marina Rossell i per l'Escolania de Montserrat.
Rosa d'abril, Morena de la serra,
de Montserrat Estel:
Il·luminau la catalana terra,
guiau-nos cap al cel.
Amb serra d'or los angelets serraren
eixos turons per fer-vos un palau:
Reina del cel que els serafins baixaren,
dau-nos abric dins vostre mantell blau.
Alba naixent d'estrelles coronada,
Ciutat de Déu que somià David,
a vostres peus la lluna s'és posada,
lo sol sos raigs vos dóna per vestit.
Dels catalans sempre seru Princesa,
dels espanyols Estrella d'Orient;
siau pels bons pilar de fortalesa,
pels pecadors lo port de salvament.
Donau consol a qui la pàtria enyora
sens veure mai los cims de Montserrat;
en terra i mar oïu a qui us implora,
tornau a Déu los cors que l'han deixat.
Mística Font de l'aigua de la vida,
rajau del cel al cor de mon país;
dons i virtuts deixeu-li per florida;
feu-ne, si us plau, lo vostre paradís.
Ditxosos ulls, Maria, los que us vegen,
ditxós lo cor que s'obre a vostra llum;
Rosa del cel que els serafins voltegen,
a ma oració donau vostre perfum.
Cedre gentil del Líbano corona,
Arbre d'encens, Palmera de Sió,
lo fruit sagrat que vostra amor nos dóna
és Jesucrist , lo Redemptor del món.
Amb vostre nom comença nostra història
i és Montserrat lo nostre Sinaí:
sien per tots l'escala de la Glòria
eixos penyals coberts de romaní.
Rosa d'abril, Morena de la serra,
de Montserrat Estel:
Il·luminau la catalana terra,
guiau-nos cap al cel.