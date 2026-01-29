“Dissabte vaig escriure aquesta cançó, la vaig gravar ahir i avui la publico com a resposta al terror que està assolant la ciutat de Minneapolis. La dedico a la gent de Minneapolis, els nostres innocents veïns migrants i a la memòria d’Alex Pretti i Renee Good." Ha dit Bruce Springsteen, referint-se a les dues persones que han estat assassinades per agents del Servei d'Immigració i Control de Duanes. Us oferim aquesta cançó traduïda al català per Jesús Lana.
Carrers de Minneapolis
Travessant el1gel i el fred de l’hivern
cap a Nicollet Avenue
una ciutat en flames fa front a foc i gel
sota les botes dels invasors.
L’exèrcit privat del rei Trump
pistoles penjant dels abrics
van venir a Minneapolis a imposar la llei
o això ens han explicat
Contra el fum i les bales de goma
amb la primera llum de 2l’alba
gent dempeus demanava justícia
les veus ressonant a la nit.
I van deixar empremtes de sang
en lloc de compassió
i dos cossos morts sobre els carrers nevats
Alex Pretti i Renee Good
Oh Minneapolis, la vostra veu m’arriba
entre la boira de sang
defensarem aquesta terra
i els forasters entre nosaltres.
Van venir a casa nostra a matar-nos
l’hivern del ‘26
recordarem els noms dels qui van morir
als carrers de Minneapolis
Els fanfarrons federals del Trump
van copejar-lo al pit i a la cara
aleshores vam sentir els trets
i l’Alex Pretti estès a la neu, mort.
Diuen que va ser en defensa pròpia, mestre
que no has de creure en el que veus
és la nostra sang, els nostres ossos
i aquests xiulets i els mòbils
contra les mentides fastigoses de Miller i 3Noem’s
Ara diuen que han vingut a defensar la llei
però trepitgen els nostres drets
si tens la pell fosca, amic meu
et poden interrogar o deportar al moment.
En els càntics de “Fora l’ICE”
el cor i l’ànima de la nostra ciutat resisteix
entre vidres trencats i llàgrimes de sang
als carrers de Minneapolis.
1 Gel en anglès és ‘ice’, que s’escriu igual que l’acrònim del Servei de Control d’Emigració i Duanes (ICE)
2 Al·lusió al primer vers de l’himne nacional dels Estats Units: “Diguem que veus a la primera llum de l’alba”
3 Stephen Miller, cap de gabinet i Kristi Noem, secretaria de seguretat nacional del govern de Donald Trump
Streets of Minneapolis
Through the winter's ice and cold
Down Nicollet Avenue
A city aflame fought fire and ice
'Neath an occupier's boots
King Trump's private army from the DHS
Guns belted to their coats
Came to Minneapolis to enforce the law
Or so their story goes
Against smoke and rubber bullets
In the dawn's early light
Citizens stood for justice
Their voices ringing through the night
And there were bloody footprints
Where mercy should have stood
And two dead, left to die on snow-filled streets
Alex Pretti and Renee Good
Oh, our Minneapolis, I hear your voice
Singing through the bloody mist
We'll take our stand for this land
And the stranger in our midst
Here in our home, they killed and roamed
In the winter of '26
We'll remember the names of those who died
On the streets of Minneapolis
Trump's federal thugs beat up on
His face and his chest
Then we heard the gunshots
And Alex Pretti lay in the snow dead
Their claim was self-defense, sir
Just don't believe your eyes
It's our blood and bones
And these whistles and phones
Against Miller and Noem's dirty lies
Now they say they're here to uphold the law
But they trample on our rights
If your skin is black or brown, my friend
You can be questioned or deported on sight
In our chants of "ICE out now"
Our city's heart and soul persists
Through broken glass and bloody tears
On the streets of Minneapolis
“VOSC” és una secció en què Jesús Lana tradueix i subtitula cançons al català.