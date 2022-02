Blanca Llum Vidal dibuixada pel caricaturista Matías a «Amb un sis i un quatre», la secció en què cada setmana retrata poetes

La patata



No he donat el meu cor ni soc cara o barata.

Si es podreix a les mans, què puc fer-ne de nou?

Al racó més tot sol hi ha una amorfa patata

que m’ensenya com grilla, que tot gira i es mou.



Seré fina o abjecta, seré rude o subtil;

tant si faig o desfaig, no vindré a consolar-te:

no seré allò que vols ni de preu ni d’estil,

que ser un cos o ser crossa, enderroca i afarta.



Que ho entenguin per fi els parents i els senyors:

puc fer d’ocell, de peix, de microbi o de mul,

puc ser el món que tremola, puc ser el clot de les pors,

prò no el nom que m’imposis ni a la cara ni al cul.



Que vinguin ficcions ben arran de la vida,

que, així, encarcarada, ennuega i remata.

Com que esteu avesats a contreure’ns la mida,

em declaro deforme i he triat la patata.



Del llibre Amor a la brega, publicat per Pagès Editors.

Amor a la brega © Blanca Llum Vidal Carrasco, 2018

© del postfaci: Mercè Ibarz Ibarz, 2018

© d’aquesta edició: Pagès Editors, S L, 2018



