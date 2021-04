Édouard Manet, el renovador

El pintor Édouard Manet va néixer a París el 23 de gener de 1832 i hi va morir el 30 d’abril de 1883. Va decidir dedicar-se a la pintura quan no va aconseguir entrar a l’Escola Naval. Es va formar al taller de Thomas Couture i, portat per la seva admiració pels grans mestres de la pintura, va continuar la seva formació tècnica copiant les obres dels pintors renaixentistes italians exposats al Louvre. Manet, a més, venerava l’obra de Velázquez, Zurbarán i Murillo, cosa que el va portar a pintar temes espanyols.



L’obra d’Édouard Manet s’emmarca en el corrent realista, però la tècnica i la temàtica de les seves pintures el van convertir en referent d’una nova generació de pintors entre els quals hi havia Monet, Cézanne i Pissarro, i per això és considerat una de les figures centrals de la renovació de la pintura francesa i occidental de finals del segle XIX i inspirador de l’Impressionisme. Fem un recorregut cronològic per catorze de les seves obres.



1. La coberta del vaixell, cap al 1860.





2. El torero mort, cap al 1860.





3. Ballet espanyol, 1862.





4. El dinar sobre l’herba, 1863.





5. Oloron-Saint-Marie, 1871.





6. Interior a Arcachon, 1871.





7. Berthe Morisot amb un ram de violetes, 1872.





8. A la platja, 1873.





9. Dona amb ventalls, 1873.





10. Orenetes, 1873.





11. El Bon Bock (retrat d’Émile Bellot), 1873.





12. El suïcida, cap al 1877.





13. El carrer Mosnier amb banderes, 1878.





14. L’evasió de Rochefort, cap al 1881.