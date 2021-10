Manuel Forcano dibuixat per Matías

Desamor

Com una bombeta fosa que encara és calenta,

persisteix a l’horitzó la llum final

d’un sol ja post. I dins el pit

el vol d’un ocell a qui ha defallit sota les ales

l’aire.



Un home que creua un carrer en vermell,

la nit. Ràpid,

em dic el teu nom en veu baixa

com qui diu amén i no creu.





Del seu llibre Corint (Proa).

