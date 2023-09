Adeu a Ferran Gallart

Ferran Gallart, cantant dels Strombers, ha mort als 50 anys víctima d’un càncer. Els integrants de la banda cardonina ho han anunciat a les xarxes socials amb aquest escrit: “El Ferran ha sigut l’ànima dels Strombers que tant i tant ha fet gaudir a més d’una generació en nombroses festes d’arreu del país, desprenent sempre bona energia i felicitat. Seguint el seu esperit, perpetuarem el seu llegat i el recordarem com ell voldria, amb alegria i música. Vola alt, Ferran.” El recordem escoltant-lo cantar Mercè al costat de Pau Riba:







Avui m’he despertat amb tambors dins el meu cap,

la nit d’ahir va ser tota una festa,

ballaruga, gresca i xerinola i al meu costat una noia

que em perseguia per tot arreu.



I em deia deixa’m estar amb tu, al teu costat,

vull estar sempre amb tu.



Mercè, guardo en els meus llavis el gust del teu entrecuix.

Mercè, com tornar a saber de tu.



Guardo en el meu cor tot el teu record,

i pensant en tu em surten tonades,

guardo en el meu cor tot el teu record,

i pensant en tu em surten lleterades.



Vaig perdre el teu telèfon

i el vaig esta buscant, buscant, buscant, buscant.

I ara escric cançons i les vaig cantant pel món,

potser així et trobaré.



Al mig d’un concert una noia em llença un petó

i crec que per fi ets tu.



Mercè, guardo en els meus llavis el gust del teu entrecuix.

Mercè, com tornar a saber de tu.



És la història d’un estiu,

teníem disset anys, que maco estava el poble

amb tants Hamlets, tanta vida i tanta festa.

Com trobo a faltar la festa.

Collons d’ajuntament, que no ho sents o què?

I la Mercè, ai, la Mercè!



Mercè, Mercè, amb tu la vida em somriu,

per què, per què, per què amb tu sempre és nit d’estiu.



Ai Maria Mercè Mercedites,

ara què hem de fer?

Ai Maria Mercè Mercedites,

anirem de lloguer.



Ai Maria Mercè Mercedites,

ara amb el Marcel,

ai Marcel, ai com tu diria,

cap a la merceria.



Mercè, Mercè, amb tu la vida em somriu,

per què, per què, perquè amb tu sempre és nit d’estiu.





Instagram: strombersoficial