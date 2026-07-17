Escriure els records (en línia)

Descripció
La novel·lista Care Santos ens convidarà a fer un viatge per la nostra memòria més íntima. Ens submergirem en els nostres records i deixarem anar la imaginació per veure fins on ens poden portar les paraules. De la narració històrica a l’autoficcional, en aquest taller convertirem la memòria personal i familiar en literatura.
Detalls
Hores de curs· 15, repartides en cinc sessions intensives de tres hores cadascuna
Edicions i dates· Els dimarts 12, 19 i 26 de gener i 2 i 9 de febrer 2027
Horari· De 18.00 h a 21.00 h
Preu· 220€
Inscripció
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Contacte
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Format
En línia.
L'escriptora Care Santos
Care Santos (Mataró, 1970) és escriptora. Autora de quinze novel·les, la darrera de les quals és L'amor que passa (Columna, 2025). El 2014 va rebre el Premi Ramon Llull de les Lletres Catalanes per Desig de xocolata (Editorial Planeta) i el 2017 el Premi Nadal amb Mitja vida (Columna Edicions). També és autora d’una obra extensa per a lectors joves.