Escriure els records (en línia)

15 hores per aprendre a convertir la memòria en literatura amb l'escriptora Care Santos

Tallers Tallers
Autor Care Santos
Escriure els records, un taller de Care Santos
Escriure els records, un taller de Care Santos

Descripció

La novel·lista Care Santos ens convidarà a fer un viatge per la nostra memòria més íntima. Ens submergirem en els nostres records i deixarem anar la imaginació per veure fins on ens poden portar les paraules. De la narració històrica a l’autoficcional, en aquest taller convertirem la memòria personal i familiar en literatura. 

Detalls

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Hores de curs· 15, repartides en cinc sessions intensives de tres hores cadascuna

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Edicions i dates· Els dimarts 12, 19 i 26 de gener i 2 i 9 de febrer 2027

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Horari· De 18.00 h a 21.00 h

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Preu· 220€

Inscripció

Encara queden places disponibles. Escriu-nos un correu a tallerscatorze@gmail.com o omple el formulari següent per comprar el taller.

 

Contacte

Et podem respondre qualsevol pregunta sobre el taller i te'n podem donar tots els detalls que necessitis. Envia'ns un correu a tallerscatorze@gmail.com.

Quan hagis fet el pagament, rebràs la confirmació de la comanda al teu correu electrònic. Ens posarem en contacte amb tu de nou quan quedin uns dies per a l'inici del taller. Fins llavors, si necessites qualsevol cosa, escriu-nos a tallerscatorze@gmail.com

Format

En línia.

L'escriptora Care Santos

Care Santos (Mataró, 1970) és escriptora. Autora de quinze novel·les, la darrera de les quals és L'amor que passa (Columna, 2025). El 2014 va rebre el Premi Ramon Llull de les Lletres Catalanes per Desig de xocolata (Editorial Planeta) i el 2017 el Premi Nadal amb Mitja vida (Columna Edicions). També és autora d’una obra extensa per a lectors joves. 

Care Santos.  Foto: Joan Cortadellas Huguet
Care Santos.  Foto: Joan Cortadellas Huguet

A Catorze impartim tallers d’escriptura presencials i virtuals. Aquí podeu veure’n les pròximes convocatòries.

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Data de publicació: 17 de juliol de 2026
Última modificació: 17 de juliol de 2026
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