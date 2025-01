Escriure amb estil

Descripció

Un taller on s'oferiran les claus per construir i millorar textos narratius de ficció. Per gaudir amb l'escriptura i entendre com som i com ens expressem amb les paraules, sovint a través de personatges de paper que ens semblen de carn i ossos.



Detalls

Hores de curs· 12 i mitja, repartides en cinc sessions intensives de dues hores i mitja cadascuna Edicions i dates· Els dimarts 4, 11, 18 i 25 de març i 1 d'abril de 2025 Horari· De 18.00 a 20.30 h Preu· 250€

Inscripció

Contacte

Et podem donar tots els detalls que necessitis sobre el curs. Envia'ns un correu a [email protected].

Espai

Un despatx a la llibreria Ona del carrer Pau Claris, 94 de Barcelona.

L'escriptora Ada Castells

Ada Castells (Barcelona, 1968) mai no s'avorreix. Li agrada posar els peus als rius gelats. A Catorze signa les seccions "Històries pintades", de relats inspirats en pintures, i "Ad Libitum", dedicada a parlar de textos inspirats en obres de teatre. L’any 2023 va publicar la novel·la Solastàlgia (L’Altra Editorial).