Escriure les emocions

Foto: Montse Sahuquillo
Descripció
Aprendrem a escriure d'una manera honesta i valenta. Treballarem exercicis per practicar les tècniques narratives de la ficció, despullant-nos davant el full en blanc per descriure amb bellesa i sensibilitat les emocions que sentim davant la vida. L'objectiu és que cada participant trobi una manera més precisa i literària d'explicar allò que vol explicar, sense renunciar a la seva veu.
Detalls
Hores de curs· 10, repartides en cinc sessions intensives de dues hores cadascuna
Edicions i dates· Els dimarts 1, 8, 15, 22 i 29 de setembre de 2026
Horari· De 18.30 a 20.30 h
Preu· 210€
Inscripció
Escriu-nos un correu a tallerscatorze@gmail.com o omple el formulari següent per comprar el taller.
Contacte
Et podem respondre qualsevol pregunta sobre el taller i te'n podem donar tots els detalls que necessitis. Envia'ns un correu a tallerscatorze@gmail.com.
Quan hagis realitzat el pagament, rebràs la confirmació de la comanda al teu correu electrònic. Ens posarem en contacte amb tu de nou quan quedin uns dies per l'inici del taller. Fins llavors, si necessites qualsevol cosa, escriu-nos a tallerscatorze@gmail.com.
Espai
Un despatx a la llibreria Ona del carrer Pau Claris, 94 de Barcelona.
L'escriptora Maria Climent
Maria Climent (Amposta, 1985) viu a Deltebre i des que és mare se li veu poc el pèl, i quan l’hi veiem després diu que té ressaques socials. Intenta guanyar-se la vida escrivint, no serem nosaltres les que abaratirem els somnis. Les seves seccions a Catorze són “Basorèxia” i "Lo pa nostre de cada dia". Ha publicat les novel·les Gina i A casa teníem un himne (L'Altra Editorial) i l’assaig Mai és una paraula molt lletja (Ara Llibres).