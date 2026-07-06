Escriure les emocions

10 hores per trobar una manera literària d'explicar allò que un vol explicar, sense renunciar a la pròpia veu, amb la Maria Climent

Tallers Tallers
Autor

Foto: Montse Sahuquillo

Descripció

Aprendrem a escriure d'una manera honesta i valenta. Treballarem exercicis per practicar les tècniques narratives de la ficció, despullant-nos davant el full en blanc per descriure amb bellesa i sensibilitat les emocions que sentim davant la vida. L'objectiu és que cada participant trobi una manera més precisa i literària d'explicar allò que vol explicar, sense renunciar a la seva veu.

Detalls

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Hores de curs· 10, repartides en cinc sessions intensives de dues hores cadascuna

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Edicions i dates· Els dimarts 1, 8, 15, 22 i 29 de setembre de 2026

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Horari· De 18.30 a 20.30 h

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Preu· 210€

 

Inscripció

Escriu-nos un correu a tallerscatorze@gmail.com o omple el formulari següent per comprar el taller.

 

Contacte

Et podem respondre qualsevol pregunta sobre el taller i te'n podem donar tots els detalls que necessitis. Envia'ns un correu a tallerscatorze@gmail.com.

Quan hagis realitzat el pagament, rebràs la confirmació de la comanda al teu correu electrònic. Ens posarem en contacte amb tu de nou quan quedin uns dies per l'inici del taller. Fins llavors, si necessites qualsevol cosa, escriu-nos a tallerscatorze@gmail.com

Espai

Un despatx a la llibreria Ona del carrer Pau Claris, 94 de Barcelona.   

L'escriptora Maria Climent

Maria Climent (Amposta, 1985) viu a Deltebre i des que és mare se li veu poc el pèl, i quan l’hi veiem després diu que té ressaques socials. Intenta guanyar-se la vida escrivint, no serem nosaltres les que abaratirem els somnis. Les seves seccions a Catorze són “Basorèxia” i "Lo pa nostre de cada dia". Ha publicat les novel·les Gina i A casa teníem un himne (L'Altra Editorial) i l’assaig Mai és una paraula molt lletja (Ara Llibres).

 
Maria Climent
Maria Climent

A Catorze impartim tallers d’escriptura presencials i virtuals. Aquí podeu veure’n les pròximes convocatòries.

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Data de publicació: 06 de juliol de 2026
Última modificació: 06 de juliol de 2026
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