Escriure per desconnectar

Descripció

Des d’un entorn encisador del Baix Empordà, descobrirem les claus per construir i millorar textos narratius de ficció. Treballarem a partir d'escrits inspirats per l’espai on ens trobem amb l’objectiu d'aprendre a escriure de manera clara i suggerent.

Programa

9.50 - Arribada en tren a Flaçà (havent sortit de Passeig de Gràcia a les 8.20) i transport organitzat fins a Riuràs. Si es prefereix, també s'hi pot arribar en cotxe particular.

10.00 - Debat. Com mirar el món de manera creativa? Te de benvinguda.

11.00 - Proposta de treball i passejada inspiradora.

12.00 - Primera sessió d'escriptura.

13.30 - Preparació col·lectiva del dinar. Amanida de remolatxa i cogombre, arròs de muntanya, macedònia de temporada. Vi i aigua. Alternativa vegetariana o vegana, si es requereix.

15.30 - Segona sessió d'escriptura.

16.30 - Compartició dels escrits i treball pràctic. Cafè i pastís.

18.30 - Comiat. Transport organitzat fins a Flaçà.

19.05 - Sortida del tren des de Flaçà (que arriba a les 20.35 a Passeig de Gràcia).

Detalls

FormatUna jornada intensiva de desconnexió absoluta Edicions · Diumenge 8 de juny

· Diumenge 15 de juny

· Diumenge 6 de juliol

· Diumenge 13 de juliol Horari De 10.00 h a 18.30 h Preu 160€ (incloent transport des de Flaçà, àpats i curs)

Inscripció

Contacte

Et podem respondre qualsevol pregunta sobre el taller i te'n podem donar tots els detalls que necessitis. Envia'ns un correu a tallerscatorze@gmail.com.

Quan hagis fet el pagament, rebràs la confirmació de la comanda al teu correu electrònic. Ens posarem en contacte amb tu de nou quan quedi una setmana per a l'inici del taller. Fins llavors, si necessites qualsevol cosa, escriu-nos a tallerscatorze@gmail.com.

Espai

Una casa amb un jardí espectacular a Riuràs (La Pera, Baix Empordà).





L'escriptora Ada Castells

Ada Castells (Barcelona, 1968) mai no s'avorreix. Li agrada posar els peus als rius gelats. A Catorze signa les seccions "Històries pintades", de relats inspirats en pintures, i "Ad Libitum", dedicada a parlar de textos inspirats en obres de teatre. L’any 2023 va publicar la novel·la Solastàlgia (L’Altra Editorial).