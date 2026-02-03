La vida secreta de les paraules

Descripció
Un taller d'escriptura per a iniciar-se en la pràctica literària a través del desig i la necessitat d’escriure i d’un apropament progressiu cap a la veu pròpia.
Construirem un quadern d’escriptura a partir de records reals o inventats, cançons, fragments de pel·lícules, retalls de la vida quotidiana, petits ensenyaments pràctics o teòrics i, evidentment, textos d’altres autors amb els quals puguem establir un diàleg. En definitiva, recursos que ens ajudin a estimular la nostra creativitat i a reconèixer o desemmascarar la vida secreta de les (nostres) paraules.
L’objectiu del taller és que, a poc a poc, aquest quadern vagi adquirint forma per ell mateix, alhora que ens doni pistes per a iniciar un projecte narratiu més ampli.
Detalls
Hores de curs· 10, repartides en cinc sessions intensives de dues hores cadascuna
Edicions i dates· Els dijous 7, 14, 21, 28 de maig i 4 de juny de 2026
Horari· De 18.30 a 20.30 h
Preu· 210€
Inscripció
Encara queden places disponibles. Escriu-nos un correu a tallerscatorze@gmail.com o omple el formulari següent per comprar el taller.
Contacte
Et podem respondre qualsevol pregunta sobre el taller i te'n podem donar tots els detalls que necessitis. Envia'ns un correu a tallerscatorze@gmail.com.
Quan hagis realitzat el pagament, rebràs la confirmació de la comanda al teu correu electrònic. Ens posarem en contacte amb tu de nou quan quedi una setmana per l'inici del taller. Fins llavors, si necessites qualsevol cosa, escriu-nos a tallerscatorze@gmail.com.
Espai
Un despatx a la llibreria Ona del carrer Pau Claris, 94 de Barcelona.
L'escriptor Pep Puig
A Pep Puig (Terrassa, 1969) li agrada el cinema, jugar a futbol, els primers dies de primavera i l’estiu sencer. En la majoria de les seves obres ens proposa un joc entre memòria i ficció, entre desig i realitat. Ha escrit, entre d'altres, La vida sense la Sara Amat (Edicions Proa, premi sant jordi 2015), L’amor de la meva vida de moment (L'Altra Editorial), Caminant junts per la lluna (L'Altra Editorial, premi llibreter 2021) i Si una tarda de juliol un borinot (L'Altra Editorial).