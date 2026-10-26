DOSOLFASOLDO M'hauria agradat estar RE7despert FAaquell matí que amb un vesDOtit verd LA#entre uns bladars DOell va arribar.
FAVenia xiulant, com un SOLminfant. LA#Tenia plenes d'ocells les FAmans RE#i cel amunt FAels anava escampant.
SOLEl voltaven les REabelles. FADuia un barret de SOLroselles DOi a la bandoleSOLra em duia la FAprimavera SOLel vint de DOmarç.
SOLM'hauria agradat REestar despert FAo haver deixat els balSOLcons oberts DOi en el meu SOLson inFAtuir com SOLteules i branques s'omREplen de nius, FAi el roc eixut torna a muSOLllar-se al riu, DOi el crit aSOLgut d'una FAperdiu.
SOLI del conill la REmirada FAi olorar la maSOLtinada DOque a la bandoleSOLra ens va dur la FAprimavera SOLel vint de DOmarç.
SOLM'hauria agradat REestar despert, FAjeure damunt d'un roc com SOLun lluert DOde panxa al SOLsol i amb un flaFAbiol, SOLi haver sortit a reREbre'l com cal FAi guarnir amb flors de paper SOLels portals DOcom si fos SOLtemps de carFAnaval.
SOLPerò aquell matí REjo dormia FAtranquil, perquè no SOLsabia DOque a la bandoleSOLra em duia la FAprimavera SOLel vint de DOmarç.