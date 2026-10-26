20 de març (Acords)

M'hauria agradat estar despert

Acords Acords
Joan Manuel Serrat
"Serrat 4", de Joan Manuel Serrat
"Serrat 4", de Joan Manuel Serrat
DO SOL FA SOL DO
M'hauria agradat estar RE7despert
FAaquell matí que amb un vesDOtit verd
LA#entre uns bladars
DOell va arribar.

FAVenia xiulant, com un SOLminfant.
LA#Tenia plenes d'ocells les FAmans
RE#i cel amunt
FAels anava escampant.

SOLEl voltaven les REabelles.
FADuia un barret de SOLroselles
DOi a la bandoleSOLra
em duia la FAprimavera
SOLel vint de DOmarç.

SOLM'hauria agradat REestar despert
FAo haver deixat els balSOLcons oberts
DOi en el meu SOLson
inFAtuir com
SOLteules i branques s'omREplen de nius,
FAi el roc eixut torna a muSOLllar-se al riu,
DOi el crit aSOLgut
d'una FAperdiu.

SOLI del conill la REmirada
FAi olorar la maSOLtinada
DOque a la bandoleSOLra
ens va dur la FAprimavera
SOLel vint de DOmarç.

SOLM'hauria agradat REestar despert,
FAjeure damunt d'un roc com SOLun lluert
DOde panxa al SOLsol
i amb un flaFAbiol,
SOLi haver sortit a reREbre'l com cal
FAi guarnir amb flors de paper SOLels portals
DOcom si fos SOLtemps
de carFAnaval.

SOLPerò aquell matí REjo dormia
FAtranquil, perquè no SOLsabia
DOque a la bandoleSOLra
em duia la FAprimavera
SOLel vint de DOmarç.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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