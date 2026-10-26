36% (Acords)

Tu vols més petons, depèn del Dow Jones

Acords Acords
Els Amics de les Arts
Tu DOvols més petons, deLAmpèn del Dow Jones.
De DOmi tens accions que LAmpugen i baixen.
AFAvui el canvi de diDOvisa no afavoreix LAmningú.
Els sentiFAments són hipoDOteques.
Si ens caSOLsem, ens emmerdem, fent l'aFAmor a totes hores.
Si inverREmtim, ens arruïnem. Un broker FA7no pot ser vaFAmlent.
T'estimo un DO36%.

Fa molt de temps que LAmsom una S.A.
DOTu vols anar a fons perdut, LAmjo soc bon català.
I amb FAtot el que no declaDOrem, acabarem carLAmdats.
El FAteu somriure no desDOgrava.
No hi esSOLtic interessat, vendré aFAbans que sigui tard
amb suspenREmsió de sentiments. Un broker FA7no pot ser vaFAmlent.
T'estimo un DO36%.

DO LAm FA SOL x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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