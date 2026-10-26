Tu
DOvols més petons, de LAmpèn del Dow Jones.
De
DOmi tens accions que LAmpugen i baixen.
A
FAvui el canvi de di DOvisa no afavoreix LAmningú.
Els senti
FAments són hipo DOteques.
Si ens ca
SOLsem, ens emmerdem, fent l'a FAmor a totes hores.
Si inver
REmtim, ens arruïnem. Un broker FA7no pot ser va FAmlent.
T'estimo un
DO36%.
Fa molt de temps que
LAmsom una S.A. DOTu vols anar a fons perdut, LAmjo soc bon català.
I amb
FAtot el que no decla DOrem, acabarem car LAmdats.
El
FAteu somriure no des DOgrava.
No hi es
SOLtic interessat, vendré a FAbans que sigui tard
amb suspen
REmsió de sentiments. Un broker FA7no pot ser va FAmlent.
T'estimo un
DO36%. DO LAm FA SOL x4
De
A
Els senti
Si ens ca
Si inver
T'estimo un
Fa molt de temps que
I amb
El
No hi es
amb suspen
T'estimo un