MIQuan t'he dit, de genolls, que encara t'estimava i tu m'has FA#mcontestat: jo, no, potser m'espeLArava una mica més de MIfeedback. (Hey!)
MIMira'ns bé, com pot ser que després de tants anys em diguis que FA#mprou, que som al cap del carrer? Tens les maletes LAfetes, tens el motor del DO#mcotxe en ralentí, però abans que te'n vaLAgis, deixa'm insistir. FA#m→SOL#m→LA→SI→DO#m Que tinc la manera que DO#mtot això funcioni.
FA#m→SOL#m→LA→SI→SOL#→SOL#7
TrucaMIrem (trucaDO#mrem) als millors guioLAnistes, que acosMItumen (que acosDO#mtumen) a ser ameriSIcans.
MIEn calent, abandonar-me seria el més fàcil, però tu difícilFA#mment podries viure sense mi, que a la vida, com a la tele, tothom pot teLAnir una mala tempoMIrada. (Hey!)
MIPotser sí que se'ns han acabat les idees, però per refloFA#mtar-ho només ens cal algú que escrigui com LAfer-ho, que ens digui què hem DO#mde sentir, que ens posi un LAcliffhanger abans d'anar a dormir. FA#m→SOL#m→LA→SI→DO#m Que tinc la manera que DO#mtot això funcioni.
FA#m→SOL#m→LA→SI→SOL#→SOL#7
Li diMIrem (li diDO#mrem) al senyor MorriLAcone que ens comMIposi (que ens DO#mcomposi) el tema princiSIpal. Amb una FA#mbanda sonora que LAmarqui els moments essenDO#mcials, de pell de gaDO#llina, patiu quin FA#mfinal. Que aquestes alLAçades de la DO#mpel·lícula ens falta com SIl'aire un giro sobLAtat, que ens foti un “xisLAmpasso”, que ens faci aguanMItar fins al pròxim caSIpíSI7tol...Almenys fins deMImà.