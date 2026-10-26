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A aquestes alçades de la pel·lícula (Acords)

Quan t'he dit, de genolls, que encara

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts especies per catalogar
els amics de les arts especies per catalogar
MIQuan t'he dit, de genolls, que encara
t'estimava i tu m'has FA#mcontestat: jo, no,
potser m'espeLArava una mica més de MIfeedback. (Hey!)

MIMira'ns bé, com pot ser que després de tants anys
em diguis que FA#mprou, que som al cap del carrer?
Tens les maletes LAfetes, tens el motor del DO#mcotxe en ralentí,
però abans que te'n vaLAgis, deixa'm insistir.
FA#m→ SOL#m→ LA→ SI→ DO#m
Que tinc la manera que DO#mtot això funcioni.

FA#m→ SOL#m→ LA→ SI→ SOL#→ SOL#7

TrucaMIrem (trucaDO#mrem) als millors guioLAnistes,
que acosMItumen (que acosDO#mtumen) a ser ameriSIcans.

MIEn calent, abandonar-me seria el més fàcil,
però tu difícilFA#mment podries viure sense mi, que a la vida,
com a la tele, tothom pot teLAnir una mala tempoMIrada. (Hey!)

MIPotser sí que se'ns han acabat les idees,
però per refloFA#mtar-ho només ens cal algú
que escrigui com LAfer-ho, que ens digui què hem DO#mde sentir,
que ens posi un LAcliffhanger abans d'anar a dormir.
FA#m→ SOL#m→ LA→ SI→ DO#m
Que tinc la manera que DO#mtot això funcioni.

FA#m→ SOL#m→ LA→ SI→ SOL#→ SOL#7

Li diMIrem (li diDO#mrem) al senyor MorriLAcone
que ens comMIposi (que ens DO#mcomposi) el tema princiSIpal.
Amb una FA#mbanda sonora que LAmarqui els moments essenDO#mcials,
de pell de gaDO#llina, patiu quin FA#mfinal.
Que aquestes alLAçades de la DO#mpel·lícula
ens falta com SIl'aire un giro sobLAtat,
que ens foti un “xisLAmpasso”, que ens faci aguanMItar
fins al pròxim caSISI7tol...Almenys fins deMImà.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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