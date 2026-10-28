DOA la ballarusca no es pot cantar
perSOL7què és DOprivada, perquè és privada,
DOa la ballarusca no es pot cantar
perFAquè SOL7és priDOvada d'un capellà.
DOSota una alzina n'hi varen trobar
una SOL7beata, DOuna beata,
DOsota una alzina n'hi varen trobar
una FAbeaSOL7ta i un DOcapellà.
DOA la ballarusca no es pot cantar
perSOL7què és DOprivada, perquè és privada,
DOa la ballarusca no es pot cantar
perFAquè SOL7és priDOvada d'un capellà.
DOAquí al poble una n'hi ha
que SOL7caDOda dia, que cada dia,
DOaquí al poble una n'hi ha
que FAcaSOL7da diDOa es va a confessar.
DOA la ballarusca no es pot cantar
perSOL7què és DOprivada, perquè és privada,
DOa la ballarusca no es pot cantar
perFAquè SOL7és priDOvada d'un capellà.
DOElla fa creure que ho fa per Déu,
peSOL7rò ho fa DOper veure, però ho fa per veure,
DOella fa creure que ho fa per Déu,
peFArò SOL7ho fa DOper veure mossèn Mateu.
DOA la ballarusca no es pot cantar
perSOL7què és DOprivada, perquè és privada,
DOa la ballarusca no es pot cantar
perFAquè SOL7és priDOvada d'un capellà.
DOMossèn Mateu és el seu consol,
li'n SOL7tiDOra polvos, li'n tira polvos,
DOmossèn Mateu és el seu consol,
li'n FAtiSOL7ra polDOvos dintre el llençol.
DOA la ballarusca no es pot cantar
perSOL7què és DOprivada, perquè és privada,
DOa la ballarusca no es pot cantar
perFAquè SOL7és priDOvada d'un capellà.
DOI així va néixer l'infant de Déu,
que SOL7s'asDOsemblava, que s'assemblava,
DOi així va néixer l'infant de Déu,
que FAs'asSOL7semblaDOva a mossèn Mateu.
DOA la ballarusca no es pot cantar
perSOL7què és DOprivada, perquè és privada,
DOa la ballarusca no es pot cantar
perFAquè SOL7és priDOvada d'un capellà.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.