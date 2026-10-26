A mercè d'un so (Acords)

El vigilant de la torre de guaita s’haurà de fregar els ulls

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts nomes d entrar hi ha sempre el dinosau
els amics de les arts nomes d entrar hi ha sempre el dinosau
Intro: FA SI♭ DO→ LAm SI♭ DO x2

FAEl vigilant de la torre de guaita s’hauSI♭rà de fregar els ulls
per DOconfirmar que aLAmllò no és un miSI♭ratge. DO

FADistingirà siluetes humanes soSI♭ta el gegant de pols.
FaDOrà sonar el vell LAmcorn les tres veSI♭gades. DO

SI♭I la història aquí, senyors, quedarà a mercè d’un so
ressonant entre muntanyes. “Que algú el LAsenti, per faREmvor”.

REm DO SI♭ LA x2
FA SI♭ REm
DO SI♭ REm
DO SI♭

FAUna ciutat enfilant el capvespre de SI♭cop s’aturarà.
NinDOgú d’aquell merLAmcat s’ho voldrà SI♭creure. DO

FAEntre mirades i mans a la cara, siSI♭lenci sepulcral.
AlDOgú cridant al LAmcel dirà: “Ja SI♭vénen!”. DO

FAPortes tancant-se, els arquers a la muralla SI♭cobrint els baluards,
reDOnills de mil caLAmvalls, soroll d’esSI♭pases. DO

FATorxes enceses, adéus i promeses. TotSI♭hom a defensar.
La DOnit per fi caurà. LAmNingú amaSI♭gant-se. DO

El reSI♭trò d’un ariet. La ciutat mirant el rei,
que dirà amb poderosa: “EncomaLAneu-vos tots al cel!
I lluiSI♭teu amb tot i més, que és avui que es decideix
si demà tot això és nostre, si deLAmà ja no som REmres!”.

REm DO SI♭ LA x2
FA SI♭ REm
DO SI♭ REm
DO SI♭
REm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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