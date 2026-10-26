Intro:
FA SI♭ DO→ LAm SI♭ DO x2 FAEl vigilant de la torre de guaita s’hau SI♭rà de fregar els ulls
per
DOconfirmar que a LAmllò no és un mi SI♭ratge. DO FADistingirà siluetes humanes so SI♭ta el gegant de pols.
Fa
DOrà sonar el vell LAmcorn les tres ve SI♭gades. DO SI♭I la història aquí, senyors, quedarà a mercè d’un so
ressonant entre muntanyes. “Que algú el
LAsenti, per fa REmvor”. REm DO SI♭ LA x2 FA SI♭ REm DO SI♭ REm DO SI♭ FAUna ciutat enfilant el capvespre de SI♭cop s’aturarà.
Nin
DOgú d’aquell mer LAmcat s’ho voldrà SI♭creure. DO FAEntre mirades i mans a la cara, si SI♭lenci sepulcral.
Al
DOgú cridant al LAmcel dirà: “Ja SI♭vénen!”. DO FAPortes tancant-se, els arquers a la muralla SI♭cobrint els baluards,
re
DOnills de mil ca LAmvalls, soroll d’es SI♭pases. DO FATorxes enceses, adéus i promeses. Tot SI♭hom a defensar.
La
DOnit per fi caurà. LAmNingú ama SI♭gant-se. DO
El re
SI♭trò d’un ariet. La ciutat mirant el rei,
que dirà amb poderosa: “Encoma
LAneu-vos tots al cel!
I llui
SI♭teu amb tot i més, que és avui que es decideix
si demà tot això és nostre, si de
LAmà ja no som REmres!”. REm DO SI♭ LA x2 FA SI♭ REm DO SI♭ REm DO SI♭ REm
per
Fa
ressonant entre muntanyes. “Que algú el
Nin
Al
re
La
El re
que dirà amb poderosa: “Encoma
I llui
si demà tot això és nostre, si de