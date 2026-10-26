A vegades (Acords)

Ho sento molt si m'adormo amb Ventdelplà, ho sento molt

Acords Acords
Els Amics de les Arts
SOLHo sento SImmolt si m'aDOdormo amb VentdelSIplà, ho sento SOLmolt,
ho sento SImmolt si deiDOxo pèls a la dutSIxa, ho sento SOLmolt,
ho sento SImmolt si trepitDOjo la cuina freSIgada, ho sento SOLmolt,
ho sento SImmolt si toDOlero la bruSItícia, ho sento DOmolt.

Jo et faria uREna cançó d'aSOLmor, DOperò qualsevol REcosa que et diSOLgués
no seSImria origiMImnal. Ja ho hauDOrien dit els Beatles
en el Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club REBand.

I a veMImgades els oREcells fan cagaDOrades.
I a veMImgades t'estiREmo, però no SImm'agraDOdes.
I a veMImgades penso REsi mai no la DOcagues.
I a veMImgades va i se'm REcremen les torSIrades,
però això DOúltim noREmés de tant en DO→SOLtant, només de tant en DO→SOLtant,
només de tant en DOtant, només SOLde tant en DOtant. RE

SOLJa n'aprenSImdré de somDOriure a ca te SImare, ja n'aprenSOLdré,
ja n'aprenSImdré a fer DOaquell plat que t'aSIgrada, ja n'aprenSOLdré,
ja n'aprenSImdré a canDOviar el paper de SIvàter, ja n'aprenSOLdré,
ja n'aprenSImdré a tiDOrar-te algun "piSIropo", ja n'aprenDOdré.

Jo et faria uREna cançó d'aSOLmor, DOperò qualsevol REcosa que et diSOLgués
no seSImria origiMImnal. Ja ho hauDOrien dit els Beatles
en el Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club REBand.

I a veMImgades els oREcells fan cagaDOrades.
I a veMImgades t'estiREmo, però no SImm'agraDOdes.
I a veMImgades penso REsi mai no la DOcagues.
I a veMImgades va i se'm REcremen les torSIrades,
però això DOúltim noREmés de tant en DO→SOLtant, només de tant en DO→SOLtant,
només de tant en DOtant, només SOLde tant en DOtant. RE

DO SOL DO SOL

En DOuna tribu apatxe... En SOLuna tribu apatxe...
En DOuna tribu apatxe... En REuna tribu apatxe...
En DOuna tribu apatxe... En SOLuna tribu apatxe...
En DOuna tribu apatxe... En REuna tribu apatxe...
En DOuna tribu apatxe... En SOLuna tribu apatxe...
En DOuna tribu apatxe... En REuna tribu apatxe...

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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