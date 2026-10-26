SOLHo sento SImmolt si m'aDOdormo amb VentdelSIplà, ho sento SOLmolt, ho sento SImmolt si deiDOxo pèls a la dutSIxa, ho sento SOLmolt, ho sento SImmolt si trepitDOjo la cuina freSIgada, ho sento SOLmolt, ho sento SImmolt si toDOlero la bruSItícia, ho sento DOmolt.
Jo et faria uREna cançó d'aSOLmor, DOperò qualsevol REcosa que et diSOLgués no seSImria origiMImnal. Ja ho hauDOrien dit els Beatles en el Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club REBand.
I a veMImgades els oREcells fan cagaDOrades. I a veMImgades t'estiREmo, però no SImm'agraDOdes. I a veMImgades penso REsi mai no la DOcagues. I a veMImgades va i se'm REcremen les torSIrades, però això DOúltim noREmés de tant en DO→SOLtant, només de tant en DO→SOLtant, només de tant en DOtant, només SOLde tant en DOtant. RE
SOLJa n'aprenSImdré de somDOriure a ca te SImare, ja n'aprenSOLdré, ja n'aprenSImdré a fer DOaquell plat que t'aSIgrada, ja n'aprenSOLdré, ja n'aprenSImdré a canDOviar el paper de SIvàter, ja n'aprenSOLdré, ja n'aprenSImdré a tiDOrar-te algun "piSIropo", ja n'aprenDOdré.
Jo et faria uREna cançó d'aSOLmor, DOperò qualsevol REcosa que et diSOLgués no seSImria origiMImnal. Ja ho hauDOrien dit els Beatles en el Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club REBand.
I a veMImgades els oREcells fan cagaDOrades. I a veMImgades t'estiREmo, però no SImm'agraDOdes. I a veMImgades penso REsi mai no la DOcagues. I a veMImgades va i se'm REcremen les torSIrades, però això DOúltim noREmés de tant en DO→SOLtant, només de tant en DO→SOLtant, només de tant en DOtant, només SOLde tant en DOtant. RE
DOSOLDOSOL
En DOuna tribu apatxe... En SOLuna tribu apatxe... En DOuna tribu apatxe... En REuna tribu apatxe... En DOuna tribu apatxe... En SOLuna tribu apatxe... En DOuna tribu apatxe... En REuna tribu apatxe... En DOuna tribu apatxe... En SOLuna tribu apatxe... En DOuna tribu apatxe... En REuna tribu apatxe...