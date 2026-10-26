SOLREREsus2REsus4RE DiSImgueu-li al pare SOLque, si SImvam ser dos esSOLtranys, no SImtingui cap remordiSOLment. Per una SImaltra vida, SOLno ho deixem passar: ens queda penMImdent RESOLLA coSOLnèixer-nos.
MIm→RESOLLASOLREREsus2REsus4RE Digueu-li MIm→REa SOLla LAmaSOLre que el fuSImtur que des de SOLsempre havia SImreservat SOLper mi era SImtan i tan perSOLfecte que no hauria estat feMIm→REliç. SOLQue LAho SOLsento.
SOLREREsus2REsus4RE Al meu germà, digueu-MIm→RE→SOL→LAli que l’auSImtèntica avenSOLtura —ara SImho veig— és créiSOLxer junts, que em perSImdoni per trenSOLcar-la amb un silenci tan abMIm→RE→SOL→LAsurd. DiSOLgueu-li.
Que m’enLAduc LA7amb FA#7mi l’esguard d’uns SIm7ulls inconRE7dicioSOLnals, els d’un LA7germà peFA#7tit que avui meSIm7reix el miRE7llor reSOLgal que vaig guarLAdar-me entre plors i SOLdaus, que vaig guarLAdar-me entre gols i SOLfang. Jo mai em LAvaig deiLA7xar guaDOnyar.
SImMImRE
SOLREREsus2REsus4RE Amics de semMImpre, RESOLLA és veriSImtat: mai us truSOLcava, SOLREREsus2REsus4RE però vaig SImdur-vos sempre SOLamb mi. Pels bons SImanys, per quan la SOLveu pujava octaves sense aMImvís, RESOLLA brinSOLdeu-nos.
SOLREREsus2REsus4RE Digueu-li a eMIm→RE→SOL→LAlla que potSImser érem massa SOLjoves, però SImque no lamenSOLto res. I que SImsap que soc tosSOLsut, que quedi clar: si hi ha un desMIm→RE→SOL→LAprés, l’esSOLpero.
Que m’enLAduc LA7amb FA#7mi la nit més SIm7llarga, on ho RE7vam ser SOLtot. Que encara LA7puc senFA#7tir les meves SIm7mans esbriRE7nant-li el SOLcos, amb un baLAtec que es va atabaSOLlant, el riure LAtonto de qui no en SOLsap, i la tenLAdresa LA7del debuSIm→LA→SOLtant.
Un eSImxèrcit d’estels LAés a fora espeSOLrant-me. Un eSImxèrcit d’esLAtels m’ha vingut a SOLbuscar. Un eSImxèrcit d’estels LAés a fora espeSOLrant-me. Un eSImxèrcit d’esLAtels m’ha vingut a SOLbuscar.