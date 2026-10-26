Adéu (Acords)

Digueu-li al pare que

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts el senyal que esperaves
els amics de les arts el senyal que esperaves
MIm RE SOL LA SOL

SOL RE REsus2 REsus4 RE
DiSImgueu-li al pare SOLque,
si SImvam ser dos esSOLtranys,
no SImtingui cap remordiSOLment.
Per una SImaltra vida, SOLno ho deixem passar:
ens queda penMImdent RE SOL LA
coSOLnèixer-nos.

MIm→ RE SOL LA SOL RE REsus2 REsus4 RE
Digueu-li MIm→REa SOLla LAmaSOLre
que el fuSImtur que des de SOLsempre
havia SImreservat SOLper mi
era SImtan i tan perSOLfecte que no hauria
estat feMIm→REliç. SOLQue LAho SOLsento.

SOL RE REsus2 REsus4 RE
Al meu germà, digueu-MIm→RE→SOL→LAli
que l’auSImtèntica avenSOLtura
—ara SImho veig— és créiSOLxer junts,
que em perSImdoni per trenSOLcar-la
amb un silenci tan abMIm→RE→SOL→LAsurd.
DiSOLgueu-li.

Que m’enLAduc LA7amb FA#7mi
l’esguard d’uns SIm7ulls inconRE7dicioSOLnals,
els d’un LA7germà peFA#7tit
que avui meSIm7reix el miRE7llor reSOLgal
que vaig guarLAdar-me entre plors i SOLdaus,
que vaig guarLAdar-me entre gols i SOLfang.
Jo mai em LAvaig deiLA7xar guaDOnyar.

SIm MIm RE

SOL RE REsus2 REsus4 RE
Amics de semMImpre, RE SOL LA
és veriSImtat: mai us truSOLcava,
SOL RE REsus2 REsus4 RE
però vaig SImdur-vos sempre SOLamb mi.
Pels bons SImanys, per quan la SOLveu pujava
octaves sense aMImvís, RE SOL LA
brinSOLdeu-nos.

SOL RE REsus2 REsus4 RE
Digueu-li a eMIm→RE→SOL→LAlla
que potSImser érem massa SOLjoves,
però SImque no lamenSOLto res.
I que SImsap que soc tosSOLsut, que quedi clar:
si hi ha un desMIm→RE→SOL→LAprés,
l’esSOLpero.

Que m’enLAduc LA7amb FA#7mi
la nit més SIm7llarga, on ho RE7vam ser SOLtot.
Que encara LA7puc senFA#7tir
les meves SIm7mans esbriRE7nant-li el SOLcos,
amb un baLAtec que es va atabaSOLlant,
el riure LAtonto de qui no en SOLsap,
i la tenLAdresa LA7del debuSIm→LA→SOLtant.

Un eSImxèrcit d’estels LAés a fora espeSOLrant-me.
Un eSImxèrcit d’esLAtels m’ha vingut a SOLbuscar.
Un eSImxèrcit d’estels LAés a fora espeSOLrant-me.
Un eSImxèrcit d’esLAtels m’ha vingut a SOLbuscar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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