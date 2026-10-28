DOAi! SOL7Nena, si vols venir al camp a collir maduixes,
vigiDOla que, quan t'ajupis, se't veuran les cuixes.
Ai! DO7NeFAna, si vols venir al camp a collir fesols,
busDOcaSOL7rem un DObon racó per a poder estar sols.
FAAi! DO→SOL7Martí! DOQuina angúnia em fas venir!
FAAi! DO→SOL7Mercè! DOJo que hi vaig de bona fe.
Ai! SOL7Nena, si vols venir al camp a collir patates,
prenDOdrem una mica el sol darrere d'unes mates.
Ai! DO7NeFAna, si vols venir al camp a collir cigrons,
per DOcaSOL7da ciDOgró que cullis, jo t'ompliré de petons.
FAAi! DO→SOL7Martí! DOQuina angúnia em fas venir!
FAAi! DO→SOL7Mercè! DOJo que hi vaig de bona fe.
Ai! SOL7Nena, si vols venir al camp a collir cireres,
vigiDOla, després ta mare dirà que fas ulleres.
Ai! DO7NeFAna, si vols venir al camp a collir raïm,
si DOés SOL7nena, DOli direm Rosa i, si és un vailet, Joaquim.
FAAi! DO→SOL7Martí! DOAra sí que vull venir!
FAAi! DO→SOL7Mercè! DOAra hi vas de mala fe.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.