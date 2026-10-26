Això s'està ensorrant (Acords)

Que en passa de pressa el temps!

Acords Acords
Joan Manuel Serrat
joan manuel serrat fa vint anys que tinc vint anys
joan manuel serrat fa vint anys que tinc vint anys
DOQue en passa de SOLpressa el DOtemps!
No es pot anar carregat si es vol fer SOLvia.
La vida és cosa de vaDOlents,
que tot plegat són quatre SOLdies
i el temps no deixa gaire DOtemps.

LAPassa de presSOLsa, com se DOm'ha pasLAsat RE7
DOde moda aquella americana blanFAca
LAque encara SOLno havia DOestreLAnat RE7
DOi ensenya, el malparit, la tramFApa,
LAtot just el SOLjoc ja s'ha DOacaLAbat. RE7
DOAixò s'està ensorrant. Afanya't i viFAne.
Et truco d'una cabiSOLna,
l'única que funciona a la DOciutat.
LADeixa-ho córrer SOLtot. Surt de la DOpetxiLAna RE7
SOLi afanya't, que farem DOtard.

Ens hem de deSOLsempalleDOgar
dels costums que mantenim i no ens aSOLgraden,
dels desamors que hem de purDOgar,
de les vergonyes amaSOLgades
que ni mengen ni deixen menDOjar.

Amb els diplomes i els ressentiFAments,
DOcalar foc al bagul de les disfresFAses.
DOEscampar les cendres al FAvent
DOi rescatar les infanteFAses
DOfinades prematuraFAment.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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