Allà on volia (Acords)

Ara he entès que és massa lluny de mi, que em quedaré a mig fer, que no arribaré mai allà on volia

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts alla on volia
els amics de les arts alla on volia

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

Ara he entès que és massa lluny de mi, que em quedaFAm→ré a mig fer, que no arribaré mai allà on voliMI♭→RE♭→a. LA♭
Tantes nits perdent la son i el temps; FAm→tantes nits col·leccionant inMI♭→RE♭→tents. LA♭
No arribaré FAm→allà on voliMI♭→RE♭→a. LA♭
Quants anys fa que FAm→ja t’ho deMI♭→RE♭→ia? LA♭

FAm LA♭ RE♭ LA♭ x3
FAm LA♭ RE♭

Perdent la FAm→son i el MI♭→RE♭→temps LA♭
col·lecciFAm→onant inMI♭→RE♭→tents, LA♭
procurant, FAm→defaMI♭→RE♭→llint, LA♭
ajustant, FAm→persisMI♭→RE♭→tint, LA♭
fent-ho FAm→cegaMI♭→RE♭→ment. LA♭

I el reguitFAm→zell de MI♭→RE♭→nits LA♭
tan shakespeariFAm→anaMI♭→RE♭→ment. LA♭
Jo podré. FAm→No poMI♭→RE♭→dràs. LA♭
Lluitaré. FAm→PerMI♭→RE♭→dràs. LA♭
Fins que avui ho he vist FAm→tan difeMI♭→RE♭→rent. LA♭

Perquè he FAm→entès MI♭que és RE♭→massa LA♭lluny de mi,
que em FAm→queMI♭daRE♭→ré a LA♭mig fer,
que no FAm→arMI♭riRE♭→baLA♭ré mai
aFAm→llà MI♭on RE♭→voLA♭lia.

Perquè he FAm→entès MI♭que és RE♭→massa LA♭lluny de mi,
i aFAm→vui, MI♭potRE♭→ser per LA♭això,
em senFAm→to MI♭molt RE♭→LA♭estrany,
semFAm→blant MI♭a RE♭→LA♭lliure.

FAmQuants anys fa que ja t’ho MI♭deia?
RE♭Quants anys fa que ja t’ho LA♭deia?
FAmQuants anys fa que ja t’ho MI♭deia?
RE♭Quants anys fa que ja t’ho LA♭deia?

ComuniFAm→cat inMI♭→RE♭→tern, LA♭
prioriFAm→tat toMI♭→RE♭→tal, LA♭
dirigit cap a tots els FAm→racons del meu MI♭→RE♭→cos: LA♭
canviaFAm→rem el MI♭→RE♭→pla. LA♭

I des d’aFAm→quest moMI♭→RE♭→ment LA♭
només hi hauFAm→rà l’aMI♭→RE♭→quí. LA♭
L’evident. L’aprehensiu. FAm→L’imminent. L’efecMI♭→RE♭→tiu. LA♭
Vull només voler FAm→el que puc teMI♭→RE♭→nir. LA♭

Perquè he FAm→entès MI♭que és RE♭→massa LA♭lluny de mi,
que em FAm→queMI♭daRE♭→ré a LA♭mig fer,
que no FAm→arMI♭riRE♭→baLA♭ré mai
aFAm→llà MI♭on RE♭→voLA♭lia.

Perquè he FAm→entès MI♭que és RE♭→massa LA♭lluny de mi,
i aFAm→vui, MI♭potRE♭→ser per LA♭això,
em senFAm→to MI♭molt RE♭→LA♭estrany,
semFAm→blant MI♭a RE♭→LA♭lliure.

Ara he entès que és massa lluny de mi, que em quedaFAm→ré a mig fer, que no arribaré mai allà on voliMI♭→RE♭→a. LA♭
Tantes nits perdent la son i el temps; FAm→tantes nits col·leccionant inMI♭→RE♭→tents. LA♭
No arribaré FAm→allà on voliMI♭→RE♭→a. LA♭
Quants anys fa que FAm→ja t’ho deMI♭→RE♭→ia? LA♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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