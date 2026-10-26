La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Ara he entès que és massa lluny de mi, que em queda
FAm→ré a mig fer, que no arribaré mai allà on voli MI♭→ RE♭→a. LA♭
Tantes nits perdent la son i el temps;
FAm→tantes nits col·leccionant in MI♭→ RE♭→tents. LA♭
No arribaré
FAm→allà on voli MI♭→ RE♭→a. LA♭
Quants anys fa que
FAm→ja t’ho de MI♭→ RE♭→ia? LA♭ FAm LA♭ RE♭ LA♭ x3 FAm LA♭ RE♭
Perdent la
FAm→son i el MI♭→ RE♭→temps LA♭
col·lecci
FAm→onant in MI♭→ RE♭→tents, LA♭
procurant,
FAm→defa MI♭→ RE♭→llint, LA♭
ajustant,
FAm→persis MI♭→ RE♭→tint, LA♭
fent-ho
FAm→cega MI♭→ RE♭→ment. LA♭
I el reguit
FAm→zell de MI♭→ RE♭→nits LA♭
tan shakespeari
FAm→ana MI♭→ RE♭→ment. LA♭
Jo podré.
FAm→No po MI♭→ RE♭→dràs. LA♭
Lluitaré.
FAm→Per MI♭→ RE♭→dràs. LA♭
Fins que avui ho he vist
FAm→tan dife MI♭→ RE♭→rent. LA♭
Perquè he
FAm→entès MI♭que és RE♭→massa LA♭lluny de mi,
que em
FAm→que MI♭da RE♭→ré a LA♭mig fer,
que no
FAm→ar MI♭ri RE♭→ba LA♭ré mai
a
FAm→llà MI♭on RE♭→vo LA♭lia.
Perquè he
FAm→entès MI♭que és RE♭→massa LA♭lluny de mi,
i a
FAm→vui, MI♭pot RE♭→ser per LA♭això,
em sen
FAm→to MI♭molt RE♭→ LA♭estrany,
sem
FAm→blant MI♭a RE♭→ LA♭lliure. FAmQuants anys fa que ja t’ho MI♭deia? RE♭Quants anys fa que ja t’ho LA♭deia? FAmQuants anys fa que ja t’ho MI♭deia? RE♭Quants anys fa que ja t’ho LA♭deia?
Comuni
FAm→cat in MI♭→ RE♭→tern, LA♭
priori
FAm→tat to MI♭→ RE♭→tal, LA♭
dirigit cap a tots els
FAm→racons del meu MI♭→ RE♭→cos: LA♭
canvia
FAm→rem el MI♭→ RE♭→pla. LA♭
I des d’a
FAm→quest mo MI♭→ RE♭→ment LA♭
només hi hau
FAm→rà l’a MI♭→ RE♭→quí. LA♭
L’evident. L’aprehensiu.
FAm→L’imminent. L’efec MI♭→ RE♭→tiu. LA♭
Vull només voler
FAm→el que puc te MI♭→ RE♭→nir. LA♭
Perquè he
FAm→entès MI♭que és RE♭→massa LA♭lluny de mi,
que em
FAm→que MI♭da RE♭→ré a LA♭mig fer,
que no
FAm→ar MI♭ri RE♭→ba LA♭ré mai
a
FAm→llà MI♭on RE♭→vo LA♭lia.
Perquè he
FAm→entès MI♭que és RE♭→massa LA♭lluny de mi,
i a
FAm→vui, MI♭pot RE♭→ser per LA♭això,
em sen
FAm→to MI♭molt RE♭→ LA♭estrany,
sem
FAm→blant MI♭a RE♭→ LA♭lliure.
Ara he entès que és massa lluny de mi, que em queda
FAm→ré a mig fer, que no arribaré mai allà on voli MI♭→ RE♭→a. LA♭
Tantes nits perdent la son i el temps;
FAm→tantes nits col·leccionant in MI♭→ RE♭→tents. LA♭
No arribaré
FAm→allà on voli MI♭→ RE♭→a. LA♭
Quants anys fa que
FAm→ja t’ho de MI♭→ RE♭→ia? LA♭
Tantes nits perdent la son i el temps;
No arribaré
Quants anys fa que
Perdent la
col·lecci
procurant,
ajustant,
fent-ho
I el reguit
tan shakespeari
Jo podré.
Lluitaré.
Fins que avui ho he vist
Perquè he
que em
que no
a
Perquè he
i a
em sen
sem
Comuni
priori
dirigit cap a tots els
canvia
I des d’a
només hi hau
L’evident. L’aprehensiu.
Vull només voler
Perquè he
que em
que no
a
Perquè he
i a
em sen
sem
Ara he entès que és massa lluny de mi, que em queda
Tantes nits perdent la son i el temps;
No arribaré
Quants anys fa que