Als abismes (Acords)

He vist llum, la porta mig oberta

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts el senyal que esperaves
els amics de les arts el senyal que esperaves
FA#mHe vist llum, la MIporta mig oFA#mberta,
he entrat MIsense fer soFA#mroll. MI
FA#mM’he quedat sorMIprès, no us hi saFA#mbia,
però us he MIreconegut a FA#mtots. MI
FA#mHe escoltat, MIatent, la teoFA#mria
que ens faMIrà transformar el FA#mmón. MI
FA#mChapeau pel gran MIdiscurs, per l’oratòFA#mria.
Ara, em perMImetreu que parli FA#mjo. MI

REEm sap tant de greu trencar el moLA→MIment,
REperò hi ha gent que es creu el que diLA→MIeu.
REJa està bé que algú SIcanti a l’horitzó,
MIperò qui de vosaltres canDO#tarà
als aFA#mbisSImmes? LA MI FA#m SIm DO#
DO#Algú ha de cantar als abismes.

FA#m SIm LA MI
FA#m SIm DO#

Que FA#mtot està per MIfer, però no tot és possible;
coFA#mmenceu, MIsi us plau, així.
Que FA#mvoler és voMIler i poder és poesia.
A FA#mquants hauMIreu fet mal aquí?
Que FA#ml’univers MIni escolta ni conspira.
Que FA#mcréixer MIés adaptar el desig.
Que FA#mde tan immenMIsa que ens han fet la gàbia,
mai FA#mno saMIbem quan som a dins.

REEm sap tant de greu trencar el moLA→MIment,
REperò hi ha gent que es creu el que diLA→MIeu.
REJa està bé que algú SIcanti a l’horitzó,
MIperò qui de vosaltres canDO#tarà
als aFA#mbisSImmes? LA MI FA#m SIm DO#
REAlgú ha de cantar als abisLA→MImes.

FA#m SIm LA MI
FA#m SIm DO# x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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