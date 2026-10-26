FA#mHe vist llum, la MIporta mig oFA#mberta, he entrat MIsense fer soFA#mroll. MI FA#mM’he quedat sorMIprès, no us hi saFA#mbia, però us he MIreconegut a FA#mtots. MI FA#mHe escoltat, MIatent, la teoFA#mria que ens faMIrà transformar el FA#mmón. MI FA#mChapeau pel gran MIdiscurs, per l’oratòFA#mria. Ara, em perMImetreu que parli FA#mjo. MI
REEm sap tant de greu trencar el moLA→MIment, REperò hi ha gent que es creu el que diLA→MIeu. REJa està bé que algú SIcanti a l’horitzó, MIperò qui de vosaltres canDO#tarà als aFA#mbisSImmes? LAMIFA#mSImDO# DO#Algú ha de cantar als abismes.
FA#mSImLAMI FA#mSImDO#
Que FA#mtot està per MIfer, però no tot és possible; coFA#mmenceu, MIsi us plau, així. Que FA#mvoler és voMIler i poder és poesia. A FA#mquants hauMIreu fet mal aquí? Que FA#ml’univers MIni escolta ni conspira. Que FA#mcréixer MIés adaptar el desig. Que FA#mde tan immenMIsa que ens han fet la gàbia, mai FA#mno saMIbem quan som a dins.
REEm sap tant de greu trencar el moLA→MIment, REperò hi ha gent que es creu el que diLA→MIeu. REJa està bé que algú SIcanti a l’horitzó, MIperò qui de vosaltres canDO#tarà als aFA#mbisSImmes? LAMIFA#mSImDO# REAlgú ha de cantar als abisLA→MImes.