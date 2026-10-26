Li
LAmjuro pel FAque més es SOLtimo
que el d’a
LAmvui ha estat FAun fet aï SOLllat,
que puc
LAmfer aquesta FAfeina. Els DOdies que SOLvénen,
vos
DOtè no s’ha FAde preocu SOLpar.
Que ho lle
LAmgeixo ara FAa casa amb més SOLcalma.
Ho fa
LAmré cent ve FAgades si SOLcal.
Que tin
LAmdré molta FAcura, la DOpell ben grui SOLxuda
i demà
DOno cau FAré en el SOLparany.
Només
FAdeixi’m un mi SOLnut,
i enten
LAmdrà per SOLfecta REmment el SOLque he vis FAcut.
El fo
LAmrat del te FAló em perme SOLtia
espi
LAmar com en FAtrava la SOLgent.
Els ac
LAmtors escal FAfaven, els DOtècnics fu SOLmaven.
Me n’he a
DOnat al meu FAlloc impa SOLcient.
I Déu
LAmmeu! Vostè FAha vist l’arren SOLcada?
La plate
LAma arra FApada al se SOLient!
Ai! Quan
LAmjo ja au FAgurava u DOna nit ex SOLcel·lent,
un actor
DOs’ha en FAcallat a SOLmig fer.
Un si
FAlenci massa SOLllarg.
He mi
LAmrat el SOLtext in REmten SOLtant-lo aju FAdar.
Amb un vers he ensope
SOLgat
i a dins
LAmmeu al SOLguna REmcosa SOLs’ha tren FAcat. LA#→ SOL
Com pot
DOser? Com ho FAfa?
Com un
LAmvers que porta es FAcrit 400 DOanys
pot es
FAtar parlant clara LAmment de MImi?
Qui ho sap
DOfer? És hu FAmà?
Qui té el
LAmdo? Qui és que no FAsent, però pot des DOcriure
el que
FAl’altra gent porta LAmtan a MIdins?
I lla
LAmvors el se FAgüent que re SOLcordo
són xiu
LAmlets de la FAgent, la re SOLmor,
un que al
LAmfons s’aixe FAcava, de DOcop llums de SOLsala,
el pros
DOceni esco FApint el te SOLló.
Un ac
LAmtor de mi FArada fe SOLrotge
cap a
LAmmi dient-me FAel nom del SOLporc.
Amb el dit
LAmm’apunta FAva. Se DOnyor, com cri SOLdava!
El de
DOso l’aguan FAtava, per SOLsort.
Si es po
FAgués posar al meu SOLlloc,
enten
LAmdria SOLcom se REmn’ha de SOLser de FAfort
quan hi ha un vers que diu ai
SOLxí,
i dis
LAmculpi’m SOLsi no REmsoc SOLmassa pre FAcís. LA#→ SOL
Els va
DOlents, els va FAlents
sucum
LAmbeixen a la FAmort un cop no DOmés
i els co
FAvards, senyor, moren LAmconstant MIment.
Els va
DOlents, els va FAlents
sucum
LAmbeixen a la FAmort un cop no DOmés
i els co
FAvards, senyor, moren LAmconstant MIment. DO FA LAm→ SOL FA DO FA LAm→ SOL MI x2 LAm
que el d’a
que puc
vos
Que ho lle
Ho fa
Que tin
i demà
Només
i enten
El fo
espi
Els ac
Me n’he a
I Déu
La plate
Ai! Quan
un actor
Un si
He mi
Amb un vers he ensope
i a dins
Com pot
Com un
pot es
Qui ho sap
Qui té el
el que
I lla
són xiu
un que al
el pros
Un ac
cap a
Amb el dit
El de
Si es po
enten
quan hi ha un vers que diu ai
i dis
Els va
sucum
i els co
Els va
sucum
i els co