Apunto Shakespeare (Acords)

Li juro pel que més estimo

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts nomes d entrar hi ha sempre el dinosau
els amics de les arts nomes d entrar hi ha sempre el dinosau
Li LAmjuro pel FAque més esSOLtimo
que el d’aLAmvui ha estat FAun fet aïSOLllat,
que puc LAmfer aquesta FAfeina. Els DOdies que SOLvénen,
vosDOtè no s’ha FAde preocuSOLpar.

Que ho lleLAmgeixo ara FAa casa amb més SOLcalma.
Ho faLAmré cent veFAgades si SOLcal.
Que tinLAmdré molta FAcura, la DOpell ben gruiSOLxuda
i demà DOno cauFAré en el SOLparany.

Només FAdeixi’m un miSOLnut,
i entenLAmdrà perSOLfectaREmment el SOLque he visFAcut.

El foLAmrat del teFAló em permeSOLtia
espiLAmar com enFAtrava la SOLgent.
Els acLAmtors escalFAfaven, els DOtècnics fuSOLmaven.
Me n’he aDOnat al meu FAlloc impaSOLcient.

I Déu LAmmeu! Vostè FAha vist l’arrenSOLcada?
La plateLAma arraFApada al seSOLient!
Ai! Quan LAmjo ja auFAgurava uDOna nit exSOLcel·lent,
un actor DOs’ha enFAcallat a SOLmig fer.

Un siFAlenci massa SOLllarg.
He miLAmrat el SOLtext inREmtenSOLtant-lo ajuFAdar.
Amb un vers he ensopeSOLgat
i a dins LAmmeu alSOLguna REmcosa SOLs’ha trenFAcat. LA#→ SOL

Com pot DOser? Com ho FAfa?
Com un LAmvers que porta esFAcrit 400 DOanys
pot esFAtar parlant claraLAmment de MImi?
Qui ho sap DOfer? És huFAmà?
Qui té el LAmdo? Qui és que no FAsent, però pot desDOcriure
el que FAl’altra gent porta LAmtan a MIdins?

I llaLAmvors el seFAgüent que reSOLcordo
són xiuLAmlets de la FAgent, la reSOLmor,
un que al LAmfons s’aixeFAcava, de DOcop llums de SOLsala,
el prosDOceni escoFApint el teSOLló.

Un acLAmtor de miFArada feSOLrotge
cap a LAmmi dient-me FAel nom del SOLporc.
Amb el dit LAmm’apuntaFAva. SeDOnyor, com criSOLdava!
El de DOso l’aguanFAtava, per SOLsort.

Si es poFAgués posar al meu SOLlloc,
entenLAmdria SOLcom se REmn’ha de SOLser de FAfort
quan hi ha un vers que diu aiSOLxí,
i disLAmculpi’m SOLsi no REmsoc SOLmassa preFAcís. LA#→ SOL

Els vaDOlents, els vaFAlents
sucumLAmbeixen a la FAmort un cop noDOmés
i els coFAvards, senyor, moren LAmconstantMIment.
Els vaDOlents, els vaFAlents
sucumLAmbeixen a la FAmort un cop noDOmés
i els coFAvards, senyor, moren LAmconstantMIment.

DO FA LAm→ SOL FA
DO FA LAm→ SOL MI x2

LAm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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