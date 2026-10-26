Aquests dinars (Acords)

Saps com són aquests dinars…

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts les paraules que triem no dir
els amics de les arts les paraules que triem no dir
DO#m SI LA FA#m7 MI LA
DO#m SI LA FA#m7 MI LA

Saps MIcom són aquests diLAnars…
Família, sobretaula i tot un MImón per arreglar.
Hi ha un oxímoron geLAgant:
LAme’ls miro i veig que som
tan diferents MIperò tan semblants.

NoSImés LAdura
un DO#minstant,
però em FA#msembla
que MIets aquí al LAcostat.
Ara em FA#msembla
que SIets aquí al LAcostat.

MI LA MI LA

MISe’m fa un nus esLAtrany al coll,
i me’n vaig cap a la cuina. Més cafè? MIJa us el faig jo.
Penso: quina absurdiLAtat,
LAperò, de cop, entra la Júlia
amb ulls MIoberts de bat a bat.

I m’expliLAca
que fa un DO#minstant
li ha FA#msemblat que eres
SOL#mjust al seu cosLAtat.
FA#m7Que eres
SOL#mjust al seu cosLAtat.

DO#m MI LA FA#m7 SOL#m LA
DO#m SI LA FA#m7 SOL#m LA

La mare ens DO#mveu
i no SIté massa LAclar
si FA#m7riem o si SOL#mestem ploLArant.
La mare ens DO#mveu
i no SIté massa LAclar
si FA#m7riem o si SOL#mestem ploLArant.
La mare ens DO#mveu
i no SIté massa LAclar
si FA#m7riem o si SOL#mestem ploLArant.
La mare ens DO#mveu
i no SIté massa LAclar
si FA#m7riem o si SOL#mestem ploLArant.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi