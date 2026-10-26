Ara que tinc vint anys (Acords)

Ara que tinc vint anys

Acords Acords
Joan Manuel Serrat
joan manuel serrat ara que tinc vint anys
joan manuel serrat ara que tinc vint anys
LAm REm LAm MI
LAmAra que tinc vint anys,
ara que encara tinc REmforça,
que no tinc l'ànima SOLmorta
i em sento bullir la DOsang.
AMIra que em sento caLAmpaç
de cantar si un altre REmcanta.
Avui que encara tinc LAmveu
i encara MIpuc creure en LAmDéu...

Vull cantar a les peLAmdres, la terra, l'aigua,
al blat i al camí, que vaig trepitMIjant,
a la nit, al cel, a LAmaquest mar tan nostre
i al vent que al matí ve a besar-me el LAmrostre.

Vull alçar la REmveu per una temLAmpesta,
per un raig de REmsol,
o pel rossiDOnyol
que ha de cantar al MI7vespre.

LAmAra que tinc vint anys,
ara que encara tinc REmforça,
que no tinc l'ànima SOLmorta
i em sento bullir la DOsang.
AMIra que tinc vint LAmanys,
avui que el cor se m'emREmbala
per un moment d'estiLAmmar
o en veure MIun infant LAmplorar...

Vull cantar a l'amor. LAmAl primer. Al darrer.
Al que et fa patir. Al que vius un diMIa.
Vull plorar amb aquells LAmque es troben tots sols,
sense cap amor van passant LAmpel món.

Vull alçar la veu per cantar als MIhomes
que han nascut MIdempeus,
que viuen MIdempeus
i que dempeus MImoren.

REmVull i vull i vull canLAmtar,
avui que encara tinc MIveu.
Qui sap si podré deLAmmà. REm MI

Però LAmavui només tinc vint anys.
Avui encara tinc REmforça,
i no tinc l'ànima LAmmorta
i em senMI7to bullir la LAmsang...

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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