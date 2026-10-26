LAmREmLAmMI LAmAra que tinc vint anys, ara que encara tinc REmforça, que no tinc l'ànima SOLmorta i em sento bullir la DOsang. AMIra que em sento caLAmpaç de cantar si un altre REmcanta. Avui que encara tinc LAmveu i encara MIpuc creure en LAmDéu...
Vull cantar a les peLAmdres, la terra, l'aigua, al blat i al camí, que vaig trepitMIjant, a la nit, al cel, a LAmaquest mar tan nostre i al vent que al matí ve a besar-me el LAmrostre.
Vull alçar la REmveu per una temLAmpesta, per un raig de REmsol, o pel rossiDOnyol que ha de cantar al MI7vespre.
LAmAra que tinc vint anys, ara que encara tinc REmforça, que no tinc l'ànima SOLmorta i em sento bullir la DOsang. AMIra que tinc vint LAmanys, avui que el cor se m'emREmbala per un moment d'estiLAmmar o en veure MIun infant LAmplorar...
Vull cantar a l'amor. LAmAl primer. Al darrer. Al que et fa patir. Al que vius un diMIa. Vull plorar amb aquells LAmque es troben tots sols, sense cap amor van passant LAmpel món.
Vull alçar la veu per cantar als MIhomes que han nascut MIdempeus, que viuen MIdempeus i que dempeus MImoren.
REmVull i vull i vull canLAmtar, avui que encara tinc MIveu. Qui sap si podré deLAmmà. REmMI
Però LAmavui només tinc vint anys. Avui encara tinc REmforça, i no tinc l'ànima LAmmorta i em senMI7to bullir la LAmsang...