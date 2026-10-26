Intro:
REm DO FA SI♭ x2 REmAra que tinc vint anys, ara que encara tinc SOLmforça,
que no tinc l'ànima
DOmorta i em sento bullir la FAsang. LAAra que em sento ca REmpaç de cantar si un altre SOLmcanta.
Avui que encara tinc
REmveu i encara LApuc creure en REmDéu.
Vull cantar a les
REmpedres, la terra, l'aigua,
al blat i al camí que vaig trepit
LAjant,
a la nit, al cel,
REma aquest mar tan nostre,
i al vent que al matí ve a besar-me el
REmrostre.
Vull alçar la
SOLmveu per una tem REmpesta,
per un raig de
DOsol o pel rossi FAnyol
que ha de cantar al
LAvespre. LA7 REmAra que tinc vint anys, ara que encara tinc SOLmforça,
que no tinc l'ànima
DOmorta i em sento bullir la FAsang. LAAra que tinc vint REmanys, avui que el cor se m'em SOLmbala
per un moment d'esti
REmmar o en veure un LAinfant plo REmrar,
per
SOLmun moment d'esti REmmar o en veure un LAinfant plo REmrar. DO FA SI♭ REm DO FA SI♭→ LA
Vull cantar a l'a
REmmor, al primer, al darrer,
al que et fa patir, al que vius un
LAdia.
Vull plorar amb a
REmquells que es troben tots sols,
sense cap amor van passant pel
REmmón.
Vull alçar la
SOLmveu per cantar als REmhomes
que han nascut dem
DOpeus, que viuen dem FApeus
i que dempeus
LAmoren.
I
SOLmvull, vull i vull can REmtar.
Avui que encara tinc
LAveu, qui sap si podré REmdemà.
I
SOLmvull, vull i vull can REmtar.
Avui que encara tinc
LAveu, qui sap si podré REmdemà. SOLm FA LA REm x2
Però avui només tinc vint anys. Avui encara tinc
SOLmforça,
i no tinc l'ànima
REmmorta, i em sen LAto bullir la REmsang,
i no tinc l'ànima morta, i em sen
LAto bullir la REmsang,
i no tinc l'ànima morta, i em sen
LAto bullir la REmsang.
que no tinc l'ànima
Avui que encara tinc
Vull cantar a les
al blat i al camí que vaig trepit
a la nit, al cel,
i al vent que al matí ve a besar-me el
Vull alçar la
per un raig de
que ha de cantar al
que no tinc l'ànima
per un moment d'esti
per
Vull cantar a l'a
al que et fa patir, al que vius un
Vull plorar amb a
sense cap amor van passant pel
Vull alçar la
que han nascut dem
i que dempeus
I
Avui que encara tinc
I
Avui que encara tinc
Però avui només tinc vint anys. Avui encara tinc
i no tinc l'ànima
i no tinc l'ànima morta, i em sen
i no tinc l'ànima morta, i em sen