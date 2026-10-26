Ara que tinc vint anys (Acords)

Ara que tinc vint anys, ara que encara tinc força

Acords Acords
Oques Grasses
Intro: REm DO FA SI♭ x2

REmAra que tinc vint anys, ara que encara tinc SOLmforça,
que no tinc l'ànima DOmorta i em sento bullir la FAsang.
LAAra que em sento caREmpaç de cantar si un altre SOLmcanta.
Avui que encara tinc REmveu i encara LApuc creure en REmDéu.

Vull cantar a les REmpedres, la terra, l'aigua,
al blat i al camí que vaig trepitLAjant,
a la nit, al cel, REma aquest mar tan nostre,
i al vent que al matí ve a besar-me el REmrostre.

Vull alçar la SOLmveu per una temREmpesta,
per un raig de DOsol o pel rossiFAnyol
que ha de cantar al LAvespre. LA7

REmAra que tinc vint anys, ara que encara tinc SOLmforça,
que no tinc l'ànima DOmorta i em sento bullir la FAsang.
LAAra que tinc vint REmanys, avui que el cor se m'emSOLmbala
per un moment d'estiREmmar o en veure un LAinfant ploREmrar,
per SOLmun moment d'estiREmmar o en veure un LAinfant ploREmrar.

DO FA SI♭ REm DO FA SI♭→ LA

Vull cantar a l'aREmmor, al primer, al darrer,
al que et fa patir, al que vius un LAdia.
Vull plorar amb aREmquells que es troben tots sols,
sense cap amor van passant pel REmmón.

Vull alçar la SOLmveu per cantar als REmhomes
que han nascut demDOpeus, que viuen demFApeus
i que dempeus LAmoren.

I SOLmvull, vull i vull canREmtar.
Avui que encara tinc LAveu, qui sap si podré REmdemà.
I SOLmvull, vull i vull canREmtar.
Avui que encara tinc LAveu, qui sap si podré REmdemà.

SOLm FA LA REm x2

Però avui només tinc vint anys. Avui encara tinc SOLmforça,
i no tinc l'ànima REmmorta, i em senLAto bullir la REmsang,
i no tinc l'ànima morta, i em senLAto bullir la REmsang,
i no tinc l'ànima morta, i em senLAto bullir la REmsang.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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