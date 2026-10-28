Arranquen vinyes (Acords)

Allà on la terra nova hi ha un al cabó

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FA#mAllà SImon FA#mla terra nova hi ha un al cabó,
DO#i en FA#mlo camí torrent han fet un sifó,
DO#han FA#fet un sifó.

ArDO#ranquen vinyes i garroferals
FA#pa que tots els pobres tinguen bons jornals
SIi vorem si aixina estarem millor.

SIQuan tocaDO#rà regar,
FA#tiraDO#rem FA#llavor, tirarem llavor.
SIQuan tocaDO#rà regar,
FA#tiraDO#rem FA#mllavor, tirarem llavor.

SIJa han tirat l’aigua, DO#estaguent regat,
FA#sifó DO#de RoFA#mero, ací què ha passat?
SIJaume li diu: aiDO#xò com ha estat?

SIRomero li DO#contesta:
FA#ja s’ha DO#reFA#bentat, ja s’ha rebentat.
SIRomero li DO#contesta:
FA#ja s’ha DO#reFA#mbentat, ja s’ha rebentat.

SITres fanecades DO#tinc de pimentons,
FA#dues DO#d’alberFA#gínies i una de melons,
SIla dona contenta, DO#contents els xicons.

SIAlcàsser, d’aDO#ra en avant,
FA#comptaràm DO#amb FA#milions, comptarà amb milions.
SIAlcàsser, d’aDO#ra en avant,
FA#comptaràm DO#amb FA#mmilions, comptarà amb milions.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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