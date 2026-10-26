RE1REsus2RE3RE5 RE1Les sabates foraREsus2dades, la RE3roba plena de REsus2pols, i a RE3la boca tremoREsus2losa semREsus4pre porta un cant ben RE5dolç.
RE1El país pel qual caREsus2mina no és RE3altre que el seu REsus2país i el vi RE3que mulla sa REsus2gola no és REsus4altre vi que el seu RE5vi. RE6No era RE5estrany en cap REsus2racó. RE3Ja era REsus2vell el RE5trobaRE1dor.
RE1Ell ha cantat per a prinREsus2ceses en lluRE3ents i grans REsus2palaus. Ha saltat RE3murs, ha obert REsus2portes tancaREsus4des amb doble RE5clau, RE1quan tenia la veu REsus2clara com la RE3pell dels seus REsus2amors, quan, a la RE3nit, el taREsus2paven llençols REsus4blancs brodats amb RE5flors.
RE1Les flors ja han perdut REsus2l'olor. Ja eRE3ra vell el troREsus2bador.
RE1Avui ha canviat d'alREsus2coves. Ara RE3que ha perdut REsus2les claus, una barRE3raca de REsus2toves li semREsus4bla tot un paRE5lau RE1on la seva cançó REsus2s'alça per un RE3plat i un got REsus2de vi. Pastores RE3i taverREsus2neres són les REsus4seves flors de RE5nit.
RE1Tot s'esfulla en la REsus2tardor. Ja eRE3ra vell el troREsus2bador.
RE1I demà, quan el sol REsus2surti, ha de RE3seguir el seu REsus2camí. ArribaRE3rà en un altre REsus2poble i se REsus4n'anirà d'aRE5llí RE1amb les sabates foraREsus2dades, la roRE3ba plena REsus2de pols, i a la RE3boca tremoREsus2losa s'enduREsus4rà el seu cant ben RE5dolç.