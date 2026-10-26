DOVinc de faSOLdista i tiro de FAto, i aquest SOLdo em desespera. DOHi ha poca SOLpista per a la missiFAó i el moSOLtor no s'engega. DOVinc de la SOLbèstia i la mataFAré perquè no SOLarribi a carena DOde la dreSOLcera a ser com FAsoc, tot esSOLtà per fer.
DOSortiSOLrem per banaFAneres, de la SOLcrisi del matí. DOSortiSOLrem per banaFAneres, sempre SOLhi ha verí d'ahir. DOSortiSOLrem per banaFAneres, l'altra SOLlluna és un perill. DOSortiSOLrem per banaFAneres. Ooh! SOLAh! I! Iiii!
DOFASOL
DOVinc de la SOLpanxa de ma FAmare, de tot SOLel que un dia vaig fer DOsense saSOLber on vaig FAara. La viSOLda em dispara amunt DOi perdo SOLel fil sortint FAdel fum. Tan lluny SOLperdo la bala DOi tot coSOLmença on s'acaFAbava. I també SOLvinc de la panxa del teu pare, DOde tot el SOLque un dia FAva fer, sense SOLsaber el que pensava. DOI no, no SOLparis que no FApara. Que així SOLdesapareix un dia i comença DOl'altre. Amb uSOLna fletxa de CuFApido al cul, aSOLmunt i avall, com una cabra.
DOSortiSOLrem per banaFAneres, de la SOLcrisi del matí. DOSortiSOLrem per banaFAneres, sempre SOLhi ha verí d'ahir. DOSortiSOLrem per banaFAneres, l'altra SOLlluna és un perill. DOSortiSOLrem per banaFAneres. Ooh! SOLAh! I! Iiii!
DOSOLFASOL
REmTal com ve, se'n va, se'n va la LAmgràcia i se'n va la fera. REmTal com ve, se'n va, se'n van LAmde festa pomes i peres. REmTal com ve, se'n va, se'n va la LAmfusta que ara remena i se'n va la SOLsang i ens veiem salFAvats, però ja tornaSOLrà. I ara estem taFArats i la nostra SOLcosa ens fa anar de DOcap.
DOSortiSOLrem per banaFAneres. BanaSOLnananana! DOSortiSOLrem per banaFAneres. BanaSOLnananana! DOSortiSOLrem per banaFAneres, de la SOLcrisi del matí. DOSortiSOLrem per banaFAneres, sempre hi SOLha verí d'ahir. DOSortiSOLrem per banaFAneres, l'altra lluSOLna és un perill. DOSortiSOLrem per banaFAneres. Ooh! SOLAh! I! Iiii!