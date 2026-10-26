Bananeres (Acords)

Vinc de fadista i tiro de to

Acords Acords
La Pegatina
la pegatina revulsiu
la pegatina revulsiu
DO FA SOL

DOVinc de faSOLdista i tiro de FAto,
i aquest SOLdo em desespera.
DOHi ha poca SOLpista per a la missiFAó
i el moSOLtor no s'engega.
DOVinc de la SOLbèstia i la mataFA
perquè no SOLarribi a carena
DOde la dreSOLcera a ser com FAsoc,
tot esSOLtà per fer.

DOSortiSOLrem per banaFAneres,
de la SOLcrisi del matí.
DOSortiSOLrem per banaFAneres,
sempre SOLhi ha verí d'ahir.
DOSortiSOLrem per banaFAneres,
l'altra SOLlluna és un perill.
DOSortiSOLrem per banaFAneres.
Ooh! SOLAh! I! Iiii!

DO FA SOL

DOVinc de la SOLpanxa de ma FAmare,
de tot SOLel que un dia vaig fer
DOsense saSOLber on vaig FAara.
La viSOLda em dispara amunt
DOi perdo SOLel fil sortint FAdel fum.
Tan lluny SOLperdo la bala
DOi tot coSOLmença on s'acaFAbava.
I també SOLvinc de la panxa del teu pare,
DOde tot el SOLque un dia FAva fer,
sense SOLsaber el que pensava.
DOI no, no SOLparis que no FApara.
Que així SOLdesapareix un dia i comença
DOl'altre. Amb uSOLna fletxa de CuFApido
al cul, aSOLmunt i avall, com una cabra.

DOSortiSOLrem per banaFAneres,
de la SOLcrisi del matí.
DOSortiSOLrem per banaFAneres,
sempre SOLhi ha verí d'ahir.
DOSortiSOLrem per banaFAneres,
l'altra SOLlluna és un perill.
DOSortiSOLrem per banaFAneres.
Ooh! SOLAh! I! Iiii!

DO SOL FA SOL

REmTal com ve, se'n va,
se'n va la LAmgràcia i se'n va la fera.
REmTal com ve, se'n va,
se'n van LAmde festa pomes i peres.
REmTal com ve, se'n va,
se'n va la LAmfusta que ara remena
i se'n va la SOLsang i ens veiem salFAvats,
però ja tornaSOLrà.
I ara estem taFArats i la nostra SOLcosa
ens fa anar de DOcap.

DOSortiSOLrem per banaFAneres.
BanaSOLnananana!
DOSortiSOLrem per banaFAneres.
BanaSOLnananana!
DOSortiSOLrem per banaFAneres,
de la SOLcrisi del matí.
DOSortiSOLrem per banaFAneres,
sempre hi SOLha verí d'ahir.
DOSortiSOLrem per banaFAneres,
l'altra lluSOLna és un perill.
DOSortiSOLrem per banaFAneres.
Ooh! SOLAh! I! Iiii!

DO SOL FA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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