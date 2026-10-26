Bed & Breakfast (Acords)

Això és un conte amb un final feliç. Va de dos joves que

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts bed breakfast
els amics de les arts bed breakfast
REAixò és un conte amb RE7→un SOL→fiLA→nal SOL→feREliç. Va de dos LA→joSOL→ves REque
no es coneixen però RE7→aSOL→cabaLA→ran SOL→al REllit a la priLA→meSOL→ra REnit.

-Jo soc en SOL→JorLAdi. (que ben planREtat) -Jo soc la SOL→MarLAta. (quin goig que REfa)
i avui sopem FA#m→junts SOL→en MImun restauSOLrant, restaurant. Restaurant, restaurant.
RestauLArant. RE

-Què pensarà si demano cervesa?(Ai! LANo, que SOLles parelles beuen vi)
RE-Haurà notat aquest perfum que porto? (Oh! I LAtant si RE#jo el puc ensumar des d'aREquí).

-Ai! Que mono que ets (x5). Ai! Que mono que LA#ets.
RE-Que bona que està. x5Que bona que esLA#tà. SOLm RE# RE

-Renoi, que bona que està la cambrera. (Ai! LANoi, conSOLcentra't amb el que tenim)
RE-Per internet semblava molt més guapo. (tamLApoc no RE#fa pas metre noranta-REcinc).

-I anem per SOL→feiLAna. (que se'ns fa REtard) -'nem cap a SOL→caLAsa. (no cal parRElar)
de fons una FA#m→canSOL→çó MImd'en Barry WhiSOLte. Barry White. Barry White, Barry White.
Barry LAWhiDOmte. FA LA#

I els dos tinSOLmdran aLA#quella sensaSOLmció de voler REmcardar el camp,
LA#però s'esperaSOLmran i LA#l'endemà enSOLmcara esmorzaSOL#ran. LA#
MImBed and LABreakREfast.Bed SOLand LABreakREfast.Bed SOLand LABreakREfast.Bed SOLand LABreakRE#fast. RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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