REAixò és un conte amb RE7→un SOL→fiLA→nal SOL→feREliç. Va de dos LA→joSOL→ves REque no es coneixen però RE7→aSOL→cabaLA→ran SOL→al REllit a la priLA→meSOL→ra REnit.
-Jo soc en SOL→JorLAdi. (que ben planREtat) -Jo soc la SOL→MarLAta. (quin goig que REfa) i avui sopem FA#m→junts SOL→en MImun restauSOLrant, restaurant. Restaurant, restaurant. RestauLArant. RE
-Què pensarà si demano cervesa?(Ai! LANo, que SOLles parelles beuen vi) RE-Haurà notat aquest perfum que porto? (Oh! I LAtant si RE#jo el puc ensumar des d'aREquí).
-Ai! Que mono que ets (x5). Ai! Que mono que LA#ets. RE-Que bona que està. x5Que bona que esLA#tà. SOLmRE#RE
-Renoi, que bona que està la cambrera. (Ai! LANoi, conSOLcentra't amb el que tenim) RE-Per internet semblava molt més guapo. (tamLApoc no RE#fa pas metre noranta-REcinc).
-I anem per SOL→feiLAna. (que se'ns fa REtard) -'nem cap a SOL→caLAsa. (no cal parRElar) de fons una FA#m→canSOL→çó MImd'en Barry WhiSOLte. Barry White. Barry White, Barry White. Barry LAWhiDOmte. FALA#
I els dos tinSOLmdran aLA#quella sensaSOLmció de voler REmcardar el camp, LA#però s'esperaSOLmran i LA#l'endemà enSOLmcara esmorzaSOL#ran. LA# MImBed and LABreakREfast.Bed SOLand LABreakREfast.Bed SOLand LABreakREfast.Bed SOLand LABreakRE#fast. RE