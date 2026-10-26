SI♭Quan per la sorra REmnomés
MI♭hi ha petjades de FArates i SOLmde mariners,
SI♭és llaSOLvors quan un mar FAblau és el SI♭meu mar blau.
SI♭Quan tres roques fan REmun port
i caMI♭da gra d'aFArena SOLsembla un trosset SOLmd'or,
és MI♭llavors quan una FAplatja és SI♭la meva SOL♭platSI♭ja.
MI♭Bon diFAa,
bon SI♭dia a tothom.
MI♭Bon diFAa, bon SI♭dia.
Bon dia, ventet de lleFAvant
que MI♭vens d'on el REmsol neix
i DOmmors en SI♭el meu velam.
Bon dia, MI♭bon SOLmdia.
FASi bufa cap on s'aSI♭maga el peix,
és llaMI♭vors quan el lleFAvant és SI♭el MI♭meu vent.
SI♭Si és lleuger com un DOcolom
REmi a la MI♭proa pinSI♭tat de verSOLmmell hi ha el teu nom,
és llaMI♭vors quan un FAllaüt és SI♭el meu llaüt.
SI♭Quan les ones són DOjoglars
i el sol MI♭mitja magraFAna DOmcreixent a la SI♭mar,
és llaMI♭vors quan jo vull FAser mariSI♭iiiiineMI♭eeeeeFAer!
SI♭ MI♭ FA SI♭
MI♭ FA SI♭ MI♭
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.