FA DO LA# DO FA
LA
FALa DOla LA#la. DOLaaa!
FALa DOla LA#la. DOLaaa!
FACorre, vine a la finestra.
REmMira quina meravella:
el LAmsol se’n LA#va.
FANúvols a càmera lenta,
REmcom la llum reposa
i va dauLAmrant teuLA#lats.
REmEts cada LAmcel, cada LA#to,
cada SOLmmisteri, LAmcada tros REmd’ombra.
Ets cada LAmveu, cada LA#so,
cada paSOLmraula, LAmcada resREmposta.
FA DO LA# DO FA
LA
FALa DOla LA#la. DOLaaa!
FARepetim-ho cada vespre:
REmconquerim aquest trosset
de LAmtemps, LA#d’espai.
FAFins que trobi la manera
REmde cantar allò que no
t’he LAmsabut LA#dir mai.
REmEts cada LAmcel, cada LA#to,
cada SOLmmisteri, LAmcada tros REmd’ombra.
Ets cada LAmveu, cada LA#so,
cada paSOLmraula, LAmcada resREmposta.
Cada paSOLmraula, LAmcada resREmposta.
FA DO LA# DO FA
LA
FALa DOla LA#la. DOLaaa!
FALa DOla LA#la. DOLaaa!
FA DO LA# DO
FAtan DOimparaLA#ble, DOtan infinita,
FAcom DOun començament. LA#Cada DOdia un començament.
FA DO LA# DO
FAtan DOimparaLA#ble, DOtan infinita,
FAcom DOun començament. LA#Cada DOdia un començament.
FA DO LA# DO
FAtan DOimparaLA#ble, DOtan infinita,
FAcom DOun començament. LA#Cada DOdia un començament.
FA DO LA# DO
FAtan DOimparaLA#ble, DOtan infinita,
FAcom DOun començament. LA#Cada DOdia un començament.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.