Cada cel (Acords)

La la la. Laaa!

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts alla on volia
els amics de les arts alla on volia
FA DO LA# DO FA
LA
FALa DOla LA#la. DOLaaa!
FALa DOla LA#la. DOLaaa!

FACorre, vine a la finestra.
REmMira quina meravella:
el LAmsol se’n LA#va.

FANúvols a càmera lenta,
REmcom la llum reposa
i va dauLAmrant teuLA#lats.

REmEts cada LAmcel, cada LA#to,
cada SOLmmisteri, LAmcada tros REmd’ombra.
Ets cada LAmveu, cada LA#so,
cada paSOLmraula, LAmcada resREmposta.

FA DO LA# DO FA
LA
FALa DOla LA#la. DOLaaa!

FARepetim-ho cada vespre:
REmconquerim aquest trosset
de LAmtemps, LA#d’espai.

FAFins que trobi la manera
REmde cantar allò que no
t’he LAmsabut LA#dir mai.

REmEts cada LAmcel, cada LA#to,
cada SOLmmisteri, LAmcada tros REmd’ombra.
Ets cada LAmveu, cada LA#so,
cada paSOLmraula, LAmcada resREmposta.
Cada paSOLmraula, LAmcada resREmposta.

FA DO LA# DO FA
LA
FALa DOla LA#la. DOLaaa!
FALa DOla LA#la. DOLaaa!

FA DO LA# DO
FAtan DOimparaLA#ble, DOtan infinita,
FAcom DOun començament. LA#Cada DOdia un començament.
FA DO LA# DO
FAtan DOimparaLA#ble, DOtan infinita,
FAcom DOun començament. LA#Cada DOdia un començament.
FA DO LA# DO
FAtan DOimparaLA#ble, DOtan infinita,
FAcom DOun començament. LA#Cada DOdia un començament.
FA DO LA# DO
FAtan DOimparaLA#ble, DOtan infinita,
FAcom DOun començament. LA#Cada DOdia un començament.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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