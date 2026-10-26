Cançó de bressol (Acords)

Por la mañana rocío

Acords Acords
Joan Manuel Serrat
joan manuel serrat ara que tinc vint anys
joan manuel serrat ara que tinc vint anys
REPor la mañana rocíLA7o,
al mediodía caRElor,
por la tarde los mosquiLA7tos,
no quiero ser laREbrador.
REmI jo que m'adormia entre els teus SOLmbraços
LA7amb la boca enganxada en el teu REmpit.
L'amor d'un home ja ens havia uMI7nit
LA7abans d'aquell matí d'hivern en REmquè vaig néixer.
El record d'aquell temps, el vent no l'arSOLmrossega:
quan estalviaves REmpa per a donar-me manLA7teREmga.

RECançó de bressol que llavors ja em parlaLA7va
del meu avi, que dorm en el fons d'un barREranc,
d'un camí ple de pols, d'un cementiri LA7blanc,
i de camps de raïms, de blats i d'oliREveres,
d'una verge en un cim, de camins i dreceLA7res,
de tots els teus germans que van morir a la guerREra.

Ets filla del vent sec i d'una eixuta terLA7ra,
d'una terra que mai no has pogut obliREdar
malgrat el llarg camí que et van fer camiLA7nar
els teus germans de sang, els teus germans de REllengua,
i encara vols morir escoltant mallerenLA7gues
coberta per la pols d'aquella pobra terREra.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi