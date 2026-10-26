Cançó de matinada (Acords)

Ens ho ha de dir la veu tremolosa

Acords Acords
Joan Manuel Serrat
joan manuel serrat musica sola
joan manuel serrat musica sola
Intro: REsus4 RE REsus2 RE x4

Ens ho ha de REsus4dir la REveu treREsus2molosa
i REtrista REsus4d'un campaREnar, REsus2
SOLun cop de llum i el REcrit d'una garsa
que MIha despertat amb LAfam i busca per.

REentre REsus4blats i ciREvades REsus2qualsevol
REcosa REsus4per omplir el REpap, REsus2
SOLo potser el gall que REdins la cort canta:
la MInit és morta, i LAja es fa clar,
la SOLnit és morta, i REja es fa clar.

Mentre jo canto, SOLde matinada,
LAla vila és adorREmida encara.

S'han despertat mullades les SOLfulles del camp d'alfals veí.
LAS'espolsen l'aigua de la rosada mentre REque arriba la matinada.

I el sol que les escalfi fins SOLque les tallin d'un cop de falç.
LAAlcen la testa mullada i fresca. Per a REcaure a terra massa temps hi ha,
per a caure a terSOLra massa temps hi ha.

REDintre la vila ja plora un nen SOLi pels afores corren els bens.

REI amb el sarró i la bota a l'esSOLquena, i amb un bastó a la mà,
LAse'n va el pastor i el seu gos d'atura, se'n REvan cap unes altres pastures.

Trencant rius i cabanyes, a SOLles muntanyes volen tornar.
LASurt amb l'aurora, cal sortir d'hora: el REcamí que han de fer és molt llarg.
El camí que han SOLde fer és molt llarg.

RECap a vila ja ve el pagès, la SOLbossa buida i el carro ple

REde roig tomàquet i de verSOLdures collides del seu hort.
LALa mula sua i el carro crida i l'hoREme tanca els ulls i somnia.

Mentre el sol es lleva d'un SOLllit d'alzines, enlluernant
LAa les velletes, que, pansidetes, cap REa l'església van caminant,
cap a l'esglésiSOLa van caminant.

REI ara jo canto de matinada, la SOLvila és adormida encara.

REI ara jo canto de matinada, la SOLvila és adormida encara.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi