Intro:
REsus4 RE REsus2 RE x4
Ens ho ha de
REsus4dir la REveu tre REsus2molosa
i
REtrista REsus4d'un campa REnar, REsus2 SOLun cop de llum i el REcrit d'una garsa
que
MIha despertat amb LAfam i busca per. REentre REsus4blats i ci REvades REsus2qualsevol REcosa REsus4per omplir el REpap, REsus2 SOLo potser el gall que REdins la cort canta:
la
MInit és morta, i LAja es fa clar,
la
SOLnit és morta, i REja es fa clar.
Mentre jo canto,
SOLde matinada, LAla vila és ador REmida encara.
S'han despertat mullades les
SOLfulles del camp d'alfals veí. LAS'espolsen l'aigua de la rosada mentre REque arriba la matinada.
I el sol que les escalfi fins
SOLque les tallin d'un cop de falç. LAAlcen la testa mullada i fresca. Per a REcaure a terra massa temps hi ha,
per a caure a ter
SOLra massa temps hi ha. REDintre la vila ja plora un nen SOLi pels afores corren els bens. REI amb el sarró i la bota a l'es SOLquena, i amb un bastó a la mà, LAse'n va el pastor i el seu gos d'atura, se'n REvan cap unes altres pastures.
Trencant rius i cabanyes, a
SOLles muntanyes volen tornar. LASurt amb l'aurora, cal sortir d'hora: el REcamí que han de fer és molt llarg.
El camí que han
SOLde fer és molt llarg. RECap a vila ja ve el pagès, la SOLbossa buida i el carro ple REde roig tomàquet i de ver SOLdures collides del seu hort. LALa mula sua i el carro crida i l'ho REme tanca els ulls i somnia.
Mentre el sol es lleva d'un
SOLllit d'alzines, enlluernant LAa les velletes, que, pansidetes, cap REa l'església van caminant,
cap a l'esglési
SOLa van caminant. REI ara jo canto de matinada, la SOLvila és adormida encara. REI ara jo canto de matinada, la SOLvila és adormida encara.
Ens ho ha de
i
que
la
la
Mentre jo canto,
S'han despertat mullades les
I el sol que les escalfi fins
per a caure a ter
Trencant rius i cabanyes, a
El camí que han
Mentre el sol es lleva d'un
cap a l'esglési