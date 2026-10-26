DOQuan jo n'era petitet,
festeLAmjava i RE7presuSOL7mia,
LAmespardenya blanca al REmpeu
i moSOL7cador a la falDOsia.
LAmAdéu, clavell moreREmnet!
Adéu, esSOL7trella del DOdia!
DOI ara, que ne soc grandet,
m'he poLAmsat a RE7mala SOL7vida.
LAmMe só posat a roREmbar,
SOL7ofici de cada DOdia.
LAmAdéu, clavell moreREmnet!
SOL7Adéu, estrella del DOdia!
LAmVaig robar un treMImginer
que veLAmnia de RE7la SOL7fira,
LAmli prenguí tots els diREmners
i la SOL7mostra que DOduia.
LAmAdéu, clavell moreREmnet!
SOL7Adéu, estrella del DOdia!
DOQuan he tingut prou diners,
he roLAmbat RE7també uSOL7na nina,
l'he LAmrobada amb falREmsedat,
diSOL7ent que m'hi casaDOria.
LAmAdéu, clavell moreREmnet!
SOL7Adéu, estrella del DOdia!
LAmLa justícia m'ha MImpres
i en LAmpresó RE7fosca SOL7en duia.
LAmLa justícia m'ha REmpres
SOL7i em farà pagar amb la DOvida.
LAmAdéu, clavell moreREmnet!
SOL7Adéu, estrella del DOdia!
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