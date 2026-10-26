Hi ha una nit con
DOcreta en què tot s'hi FAval,
fotem una
DOfesta, muntem un si FAdral. MImAvui les pa FAraules MImtambé ens disfres FAsem MImi per un sol DO→dia tot SOL→és dife FArent.
Mireu la tertú
DOlia com entra, triom FAfant.
Ens va de con
DOversa. El punt, ele FAgant. MImAl mig de la FApis MImta, la paraula FA"bell" MImque avui va amb DO→b alta i tots SOL→estan per FAell.
Fixeu-vos en co
DOco, es fa dir co FAcó.
Les coses a
DOFrança sonen molt mi FAllor. MImMireu quina a FAlegria, MImn'hi ha un que va de FAcap. MImVisca la poli DO→sèmia i SOL→els signifi FAcats.
Parelles esta
DO→bles: pa SOL→ra-sol, aiguar FAdent,
celobert, trenca
DO→closques, també SOL→l'espantao FAcells.
Avui són promíscu
DO→es: espan SOL→tasols, celar FAdent,
paratemps, obre
DO→closques i SOL→mil aiguao FAcells.
Paratemps, obre
DO→closques i SOL→mil aiguao FAcells. DOPerquè avui és Carna FAval. DOTenim dret a fer l'ani REmmal.
Anar
FAcontracor SOLrent a sig REmnificar FAcoses que ens REmfacin
els
SOLdies més FAdolços, SOLno tan transcen DOdents.
Quina pena,
DOen parche no el deixen en FAtrar.
Ets un barba
DOrisme, et fots i a ca FAllar. MImPasseja per FAfo MImra.Veu quatre pe FAgats, MImes fa una dis DO→fressa i s'in SOL→tenta co FAlar.
El company palín
DO→drom fa un SOL→any va desta FAcar
per dur una dis
DO→fressa es SOL→tranya a ma FAtar.
Em dic cita'l a
DO→l'àtic, no ve SOL→ieu que bo que FAés?
Però aquest any
DO→no es complica SOL→i tots l'hem en FAtès.
Vesteix mono
DO→síl·lab, a SOL→vui es diu FAPep.
Com balla la por
DO→ta: topar, SOL→tropa, pa FAtró.
El pany que ho in
DO→tenta... però quin SOL→nyap, Déu n'hi FAdo.
Carai, la llume
DO→ta, s'abra SOL→ça amb el FApal.
No em digueu llu
DO→meta, avui SOL→soc un fa FAnal.
No em digueu llu
DO→meta, avui SOL→soc un fa FAnal. DOPerquè avui és Carna FAval. DOTenim dret a fer l'ani REmmal.
Anar
FAcontracor SOLrent a sig REmnificar FAcoses que ens REmfacin
els
SOLdies més FAdolços, SOLno tan transcen DOdents.
L'endemà t'ai
DOxeques, cansat, però con FAtent.
Un diumenge s'a
DOfronta, poc a poc i anar FAfent. MImEt mires al diccio FAnari MImi tornes a ser FAtu. MImI creus que és in DO→just, però no ho SOL→dius a nin FAgú.
I creus que és in
DO→just, però no ho SOL→dius a nin FAgú.
I creus que és in
DO→just, però no ho SOL→dius a nin FAgú.
I creus que és in
DO→just, però no ho SOL→dius a nin FAgú. DO
fotem una
Mireu la tertú
Ens va de con
Fixeu-vos en co
Les coses a
Parelles esta
celobert, trenca
Avui són promíscu
paratemps, obre
Paratemps, obre
Anar
els
Quina pena,
Ets un barba
El company palín
per dur una dis
Em dic cita'l a
Però aquest any
Vesteix mono
Com balla la por
El pany que ho in
Carai, la llume
No em digueu llu
No em digueu llu
Anar
els
L'endemà t'ai
Un diumenge s'a
I creus que és in
I creus que és in
I creus que és in