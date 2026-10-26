Carnaval (Acords)

Hi ha una nit concreta en què tot s'hi val

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts especies per catalogar
els amics de les arts especies per catalogar
Hi ha una nit conDOcreta en què tot s'hi FAval,
fotem una DOfesta, muntem un siFAdral.
MImAvui les paFAraulesMImtambé ens disfresFAsem
MImi per un sol DO→dia tot SOL→és difeFArent.

Mireu la tertúDOlia com entra, triomFAfant.
Ens va de conDOversa. El punt, eleFAgant.
MImAl mig de la FApisMImta, la paraula FA"bell"
MImque avui va amb DO→b alta i tots SOL→estan per FAell.

Fixeu-vos en coDOco, es fa dir coFAcó.
Les coses a DOFrança sonen molt miFAllor.
MImMireu quina aFAlegria, MImn'hi ha un que va de FAcap.
MImVisca la poliDO→sèmia i SOL→els signifiFAcats.

Parelles estaDO→bles: paSOL→ra-sol, aiguarFAdent,
celobert, trencaDO→closques, també SOL→l'espantaoFAcells.
Avui són promíscuDO→es: espanSOL→tasols, celarFAdent,
paratemps, obreDO→closques i SOL→mil aiguaoFAcells.
Paratemps, obreDO→closques i SOL→mil aiguaoFAcells.

DOPerquè avui és CarnaFAval. DOTenim dret a fer l'aniREmmal.
Anar FAcontracorSOLrent a sigREmnificar FAcoses que ens REmfacin
els SOLdies més FAdolços,SOLno tan transcenDOdents.

Quina pena, DOen parche no el deixen enFAtrar.
Ets un barbaDOrisme, et fots i a caFAllar.
MImPasseja per FAfoMImra.Veu quatre peFAgats,
MImes fa una disDO→fressa i s'inSOL→tenta coFAlar.

El company palínDO→drom fa un SOL→any va destaFAcar
per dur una disDO→fressa esSOL→tranya a maFAtar.
Em dic cita'l a DO→l'àtic, no veSOL→ieu que bo que FAés?
Però aquest any DO→no es complica SOL→i tots l'hem enFAtès.
Vesteix monoDO→síl·lab, aSOL→vui es diu FAPep.

Com balla la porDO→ta: topar, SOL→tropa, paFAtró.
El pany que ho inDO→tenta... però quin SOL→nyap, Déu n'hi FAdo.
Carai, la llumeDO→ta, s'abraSOL→ça amb el FApal.
No em digueu lluDO→meta, avui SOL→soc un faFAnal.
No em digueu lluDO→meta, avui SOL→soc un faFAnal.

DOPerquè avui és CarnaFAval. DOTenim dret a fer l'aniREmmal.
Anar FAcontracorSOLrent a sigREmnificar FAcoses que ens REmfacin
els SOLdies més FAdolços,SOLno tan transcenDOdents.

L'endemà t'aiDOxeques, cansat, però conFAtent.
Un diumenge s'aDOfronta, poc a poc i anar FAfent.
MImEt mires al diccioFAnari MImi tornes a ser FAtu.
MImI creus que és inDO→just, però no ho SOL→dius a ninFAgú.
I creus que és inDO→just, però no ho SOL→dius a ninFAgú.
I creus que és inDO→just, però no ho SOL→dius a ninFAgú.
I creus que és inDO→just, però no ho SOL→dius a ninFAgú.

DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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