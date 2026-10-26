FA REm DO SI♭
FAVam creuar tot el bosc.
No vam voREmler fer cap drecera
DOperquè era l’últim LAm→cop. SI♭
REm SI♭ FA DO
FADe nou, el gran revolt
ens anava REmdescobrint la casa.
DOVam saltar la tanca
i vam LAm→seure prop del SI♭roure gros.
FAVaig preguntar: “Fem bé?”.
I tu em vas REmdir, germana meva:
DO“Ja no és nostra”,
agaLAm→fant-me de la SI♭mà ben fort.
REmI si et truco tan SI♭tard, és perquè ningú més
pot enFAtendre-ho. NinDOgú.
REmI si et truco tan SI♭tard, és perquè ningú més
pot enFAtendre-ho. NinDOgú.
FALa casa dels estius.
Parlo de REmtardes infinites.
DODe com l’àvia reia
LAm→quan ens veia SI♭jugar els dos.
FAL’avi tornant de l’hort,
amb aquell REmgos que mai no creia.
Deia: DO“Ja m’hi poso”,
LAm→i es deixava SI♭marcar tots els REmgols.
SI♭ FA DO
REm SI♭ FA DO x7
REmTu també encara els SI♭sents?
Tu també encara els FAnotes a DOprop?
REmTu també encara SI♭creus que, de tot
el FAmón, els nostres eren els miDOllors?
REmTu també encara els SI♭sents?
Tu també encara els FAnotes a DOprop?
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