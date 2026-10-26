Casa en venda (Acords)

Vam creuar tot el bosc

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts un estrany poder
els amics de les arts un estrany poder
FA REm DO SI♭

FAVam creuar tot el bosc.
No vam voREmler fer cap drecera
DOperquè era l’últim LAm→cop. SI♭

REm SI♭ FA DO

FADe nou, el gran revolt
ens anava REmdescobrint la casa.
DOVam saltar la tanca
i vam LAm→seure prop del SI♭roure gros.

FAVaig preguntar: “Fem bé?”.
I tu em vas REmdir, germana meva:
DO“Ja no és nostra”,
agaLAm→fant-me de la SI♭mà ben fort.

REmI si et truco tan SI♭tard, és perquè ningú més
pot enFAtendre-ho. NinDOgú.
REmI si et truco tan SI♭tard, és perquè ningú més
pot enFAtendre-ho. NinDOgú.

FALa casa dels estius.
Parlo de REmtardes infinites.
DODe com l’àvia reia
LAm→quan ens veia SI♭jugar els dos.

FAL’avi tornant de l’hort,
amb aquell REmgos que mai no creia.
Deia: DO“Ja m’hi poso”,
LAm→i es deixava SI♭marcar tots els REmgols.

SI♭ FA DO
REm SI♭ FA DO x7

REmTu també encara els SI♭sents?
Tu també encara els FAnotes a DOprop?
REmTu també encara SI♭creus que, de tot
el FAmón, els nostres eren els miDOllors?

REmTu també encara els SI♭sents?
Tu també encara els FAnotes a DOprop?

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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