DOSaps FA→que una emSOLpresa japoDOnesaFA→té un SOLprototip de DOmàFA→quina SOLcapaç d’esDOborrar-FA→te SOLels records? DOJo FA→vaig veuSOLre-hi DOla FA→maSOLnera DOi FA→vaig escriure SOLper partiDOcipar FA→a les SOLproves pilot.
DOM’ha vingut al FA→cap menSOLtre volava DOun diumenge, FA→al llit, ens SOLdespertàvem DOmirant-nos els FA→peus, comSOLparant-nos els FA→SOLdits.
DOI se m’ha escaFA→pat SOLmitja rialla. DOEns he vist tan nens… FA→i SOLamb tantes ganes. DOMai vam sospiFA→tar que aSOLcabaríem FAaixí. SOL
LAmMIm→LAm
M’han MIm→poFAsat en DOun hoLA#tel. Una FAsuite desDOcomuLA#nal. Es veu REmTòquio DOdes del LA#cel, m’ha semREmblat un DObon fiLA#nal.
DOAvui FA→he fet uSOLna visita DOprèvia FA→i he vist SOLles instal·lacions. DOM’han preFA→sentat SOLels responsaDObles, que FA→són la crèSOLme de la crème, DOtots suFA→permaSOLcos, reien DOmolt. “AFA→rigaSOLtó, arigató”.
LAmI el que m’ha FAfet de traducREmtor m’ha vist un pèl acolloSOLnit i ha dit: “Hi ha una part positiva. LAmQue pel·lis, discos, FAllibres, llocs… FA FA REmSOL què donarien molts SOLper tornar a viure’ls com el primer dia?”.
DOPerò mirant els FA→leds i els SOLelèctrodes, DOm’he vist panxa aFA→munt, un SOLllit amb rodes, DOmentre van pasFA→sant les SOLllums d’un passaFAdís. SOL
DOI he entès que deFA→mà serà una SOLaltra vida, DOque viuré feFA→liç una SOLmentida. DOPerò per perdoFA→nar-te caSOLlia arribar aFAquí? SOL
LAmMIm→LAm
ArMIm→ribaFAré a DOl’aeroLA#port. No porFAtaré DOcap reLA#cord. Tu no em REmdeixis DOpregunLA#tar, digues: REm“Hola, hem DOde marLA#xar”. Porta-ho REmtot, el DOcotxe a LA#punt. Fes-me REmcas: tots DOdos ben LA#lluny.
LA#Fugir. Tornar a començar en un poblet que tingui un nom que REmno puguem ni pronunLAmciar.