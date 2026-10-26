Ciència-ficció (Acords)

Saps que una empresa japonesa té un prototip de

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts especies per catalogar
els amics de les arts especies per catalogar
DOSaps FA→que una emSOLpresa japoDOnesaFA→té un SOLprototip de
DOFA→quina SOLcapaç d’esDOborrar-FA→te SOLels records?
DOJo FA→vaig veuSOLre-hi DOla FA→maSOLnera
DOi FA→vaig escriure SOLper partiDOcipar FA→a les SOLproves pilot.

DOM’ha vingut al FA→cap menSOLtre volava
DOun diumenge, FA→al llit, ens SOLdespertàvem
DOmirant-nos els FA→peus, comSOLparant-nos els FA→SOLdits.

DOI se m’ha escaFA→pat SOLmitja rialla.
DOEns he vist tan nens… FA→i SOLamb tantes ganes.
DOMai vam sospiFA→tar que aSOLcabaríem FAaixí. SOL

LAm MIm→ LAm

M’han MIm→poFAsat en DOun hoLA#tel.
Una FAsuite desDOcomuLA#nal.
Es veu REmTòquio DOdes del LA#cel,
m’ha semREmblat un DObon fiLA#nal.

DOAvui FA→he fet uSOLna visita DOprèvia FA→i he vist SOLles instal·lacions.
DOM’han preFA→sentat SOLels responsaDObles, que FA→són la crèSOLme de la crème,
DOtots suFA→permaSOLcos, reien DOmolt. “AFA→rigaSOLtó, arigató”.

LAmI el que m’ha FAfet de traducREmtor
m’ha vist un pèl acolloSOLnit i ha dit: “Hi ha una part positiva.
LAmQue pel·lis, discos, FAllibres, llocs… FA FA REmSOL
què donarien molts SOLper tornar a viure’ls com el primer dia?”.

DOPerò mirant els FA→leds i els SOLelèctrodes,
DOm’he vist panxa aFA→munt, un SOLllit amb rodes,
DOmentre van pasFA→sant les SOLllums d’un passaFAdís. SOL

DOI he entès que deFA→mà serà una SOLaltra vida,
DOque viuré feFA→liç una SOLmentida.
DOPerò per perdoFA→nar-te caSOLlia arribar aFAquí? SOL

LAm MIm→ LAm

ArMIm→ribaFAré a DOl’aeroLA#port.
No porFAtaré DOcap reLA#cord.
Tu no em REmdeixis DOpregunLA#tar,
digues: REm“Hola, hem DOde marLA#xar”.
Porta-ho REmtot, el DOcotxe a LA#punt.
Fes-me REmcas: tots DOdos ben LA#lluny.

LA#Fugir. Tornar a començar en un poblet
que tingui un nom que REmno puguem ni pronunLAmciar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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