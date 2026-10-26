FADeixa’m dir en la meva defensa FAque trobar-te aquí no estava a l’agenda, que tinc DOmés que coll avall que això de tu, FAde mi, que res: que era remoure la merda.
FASé que no em convens, que és perdre el temps, FAque no vals ni un dels segons que encara tinc. Que l’aDOmor, amb tu, com més lluny, més bonic, FAcitant Mercè Rodoreda.
FADeixa’m dir en la meva defensa FAque trobar-te aquí no estava a l’agenda. Que m’aDOgrada caminar de nit, carrers petits. FAHi ha màgia en la cosa de perdre’t.
Dius: em puc quedar uMImna estona amb tu? I REmsomric perquè se’t veu SOLd’una hora lluny: si fas DOnosa, no ho has mai de preguntar, FAaixò s’ha SOLde saber veuDOre, FAcitant SOLMercè RodoreDOda.
FADeixa’m dir que encara no estic bé i que inLAmtento no passar pel teu carrer i que hi DOha cançons que salto molt sovint. Ets MImtu, record per tota la vida. FADeixa’m dir que encara no soc jo, que ara em LAmfalta temps per endreçar-te a lloc, que noSOLmés hi ha vida si la vius a poc a MIpoc, citant Mercè Rodoreda. FADeixa’m dir que encara no estic bé i que inLAmtento no passar pel teu carrer i que hi DOha cançons que salto molt sovint. Ets MImtu, record per tota la vida. FADeixa’m dir que encara no soc jo, que ara em LAmfalta temps per endreçar-te a lloc, que noSOLmés hi ha vida si la vius a poc a MIpoc, citant Mercè Rodoreda.
DO
DODeixa’m dir en la meva defensa DOque trobar-te aquí no estava a l’agenda, DOque, a vegades, surto així, del plan DOconèixer gent, que funciona. Hauries de veure.
FACom he anat guanyant soltura, REmcom he esporgat SOLpors paral·litDOzants, FAgegants, i tant: les coses importants REmsón sempre les SOLque no ho semDOblen, FAcitant SOLMercè RodoreDOda.
FADeixa’m dir que encara no estic bé i que inLAmtento no passar pel teu carrer i que hi DOha cançons que salto molt sovint. Ets MImtu, record per tota la vida. FADeixa’m dir que encara no soc jo, que ara em LAmfalta temps per endreçar-te a lloc, que noSOLmés hi ha vida si la vius a poc a MIpoc, citant Mercè Rodoreda.
FADeixa’m dir que encara no estic bé i que inLAmtento no passar pel teu carrer i que hi DOha cançons que salto molt sovint. Ets MImtu, record per tota la vida. FADeixa’m dir que encara no soc jo, que ara em LAmfalta temps per endreçar-te a lloc, que ara SOLtot és fràgil, tot tremola. MITinc una autoestima en construcció.
FALAmDOMIm FALAm Que ara SOLtot és fràgil, tot tremola. MITinc una autoestima en construcFAció.
FADeixa’m dir que hauria estat pitjor, FAque era un gran deliri aquella set d’amor. Quan et DOllances a estimar i surts escaldat, FAquè fas? Has de canviar de manera.
Deixa’m dir que MImencara no soc jo, que ara em REmfalta temps per endreçar-te a lloc, que noDOmés hi ha vida si la vius a poc a poc, FAcitant SOLMercè RodoreDOda. FACitant SOLMercè RodoreDOda.