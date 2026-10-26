Blan
MI7ca, bruna LAm
i fina
MImcom un pa de mel,
més
FAque una amo MImreta REmcollida al carrer. LAm REmLa seva geni LAmva floria REmde sang LAmverge i desvestida.
Blan
MI7ca, bruna LAm
i fina com
MImun pa de mel,
ca
FAmisa de seda, MIm REmcom la lluna LAmal ple, REmla rosa verme LAmlla REmfloria tam LAmbé.
Blanca, bru
MI7na LAmi fina MImcom un pa de mel,
si
FAahir era poncella, MIm
ara
REmés mon tre LAmsor. REmCom la Satalia LAm REmcada pit ro LAmdó.
Blanca,
MI7bruna LAmi fina com MImun pa de mel, FAblanca, bruna i fina MIm REmcom un pa de LAmmel. MI7 LAm
i fina
més
Blan
i fina com
ca
Blanca, bru
si
ara
Blanca,