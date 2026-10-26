Collita de fruits: Blanca bruna (Acords)

Blanca, bruna

Acords Acords
Joan Manuel Serrat
joan manuel serrat res no es mesqui
joan manuel serrat res no es mesqui
BlanMI7ca, bruna LAm
i fina MImcom un pa de mel,
més FAque una amoMImreta
REmcollida al carrer. LAm
REmLa seva geniLAmva floria
REmde sang LAmverge i desvestida.
BlanMI7ca, bruna LAm
i fina com MImun pa de mel,
caFAmisa de seda, MIm
REmcom la lluna LAmal ple,
REmla rosa vermeLAmlla
REmfloria tamLAmbé.
Blanca, bruMI7na
LAmi fina MImcom un pa de mel,
si FAahir era poncella, MIm
ara REmés mon treLAmsor.
REmCom la Satalia LAm
REmcada pit roLAmdó.
Blanca, MI7bruna
LAmi fina com MImun pa de mel,
FAblanca, bruna i fina MIm
REmcom un pa de LAmmel.
MI7 LAm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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