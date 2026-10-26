Intro:
MIm RE SIm DO MIm RE SI DO SOL FA# SIm DO MIm FA# SIm DO
Oh!
MImCorredor de REfons, no hi ha can SImçons que t’a DOturin
uns
MImsegons? REQue t’atu SImrin uns DOsegons?
Ni
SOLdies que sos FA#pitis que hi ha SImmons a sei DOxanta
pulsa
MImcions? A sei RExanta pulsa SImci DOons?
Oh! Corre
REdor de MImfons! RE SOL RE DOOh! Corre REdor de MImfons! RE SOL RE DOOh! Corre REdor de MImfons! LA MIm LA MIm LA DO
I
MImquè me’n dius de REles contradic SImcions? Ofi DOcines
i
MImreunions. REMinu SImteres i DOpulmons.
A em
SOLpentes, entre FA#bancs i rodo SImlons. Més que DOdies,
mara
MImtons. Però tan REpoques deci SImsi DOons.
Oh! Corre
REdor de MImfons! RE SOL RE DOOh! Corre REdor de MImfons! RE SOL RE DOOh! Corre REdor de MImfons! LA MIm LA MIm LA
De
MImnit. Ca RErai, quina MImpressa! I REclar, no t’ho es MImperes.
Fas
REcop de vo SImlant i el cotxe... MImPam. RE SI
Tres voltes a
MIml’ai REre. SI
Congela la i
MImmat REge. SI
I des d’aquí
DOdalt i REcap per a MImvall RE SOL RE
ja res sembla
DOser tan REimpor MImtant. LA MIm LA MIm LA
Ja res sembla
DOser tan REimpor MImtant. LA MIm LA MIm LA DO→ MIm
Oh!
uns
Ni
pulsa
Oh! Corre
I
i
A em
mara
Oh! Corre
De
Fas
Tres voltes a
Congela la i
I des d’aquí
ja res sembla
Ja res sembla