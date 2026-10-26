Corredor de fons (Acords)

Oh! Corredor de fons, no hi ha cançons que t’aturin

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts nomes d entrar hi ha sempre el dinosau
els amics de les arts nomes d entrar hi ha sempre el dinosau
Intro: MIm RE SIm DO
MIm RE SI DO
SOL FA# SIm DO
MIm FA# SIm DO

Oh! MImCorredor de REfons, no hi ha canSImçons que t’aDOturin
uns MImsegons? REQue t’atuSImrin uns DOsegons?

Ni SOLdies que sosFA#pitis que hi ha SImmons a seiDOxanta
pulsaMImcions? A seiRExanta pulsaSImciDOons?

Oh! CorreREdor de MImfons! RE SOL RE
DOOh! CorreREdor de MImfons! RE SOL RE
DOOh! CorreREdor de MImfons! LA MIm LA MIm LA DO

I MImquè me’n dius de REles contradicSImcions? OfiDOcines
i MImreunions. REMinuSImteres i DOpulmons.

A emSOLpentes, entreFA#bancs i rodoSImlons. Més que DOdies,
maraMImtons. Però tan REpoques deciSImsiDOons.

Oh! CorreREdor de MImfons! RE SOL RE
DOOh! CorreREdor de MImfons! RE SOL RE
DOOh! CorreREdor de MImfons! LA MIm LA MIm LA

De MImnit. CaRErai, quina MImpressa! I REclar, no t’ho esMImperes.
Fas REcop de voSImlant i el cotxe... MImPam. RE SI
Tres voltes a MIml’aiREre. SI
Congela la iMImmatREge. SI
I des d’aquí DOdalt i REcap per aMImvall RE SOL RE
ja res sembla DOser tan REimporMImtant. LA MIm LA MIm LA
Ja res sembla DOser tan REimporMImtant. LA MIm LA MIm LA

DO→ MIm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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