Coses de nens (Acords)

Llavors l’Aleix desapareix i tant mateix no es deprimeix

Acords Acords
Els Amics de les Arts
Intro: DO

MI FA SOL

DOLlavors l’Aleix MIdesapareix FAi tant mateix SOLno es deprimeix.
DOEs torna un MIpeix, de color beiFAge. Com un esSOLqueix, nota que creix.
DOI a la Dolors MIse li en van les FApors, ja no vol soSOLcors ni déu redemptors.
DOEls gronxadors, turMIboreactors, li FAeixuguen els SOLplors, són com meteors.
DOI ara en MaMInel ja no és baFAbel, doncs té un anSOLhel, vol tocar el cel.
DOMenja un caramel, MIgust de beixamel. FASe li eriça el SOLpèl des d’un gratacel.
DOQuan la Violant MImenja un croissant soFAbre un elefant, SOLsempre va endavant.
DOÉs la tripulant MId’una nau errant, FAno vol fer-se gran, SOLtampoc demana tant.
DOTamMIpoc deFAmaSOLna tant.
DOTamMIpoc deFAmaSOLna tant.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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