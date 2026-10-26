Intro:
DO MI FA SOL DOLlavors l’Aleix MIdesapareix FAi tant mateix SOLno es deprimeix. DOEs torna un MIpeix, de color bei FAge. Com un es SOLqueix, nota que creix. DOI a la Dolors MIse li en van les FApors, ja no vol so SOLcors ni déu redemptors. DOEls gronxadors, tur MIboreactors, li FAeixuguen els SOLplors, són com meteors. DOI ara en Ma MInel ja no és ba FAbel, doncs té un an SOLhel, vol tocar el cel. DOMenja un caramel, MIgust de beixamel. FASe li eriça el SOLpèl des d’un gratacel. DOQuan la Violant MImenja un croissant so FAbre un elefant, SOLsempre va endavant. DOÉs la tripulant MId’una nau errant, FAno vol fer-se gran, SOLtampoc demana tant. DOTam MIpoc de FAma SOLna tant. DOTam MIpoc de FAma SOLna tant.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.
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