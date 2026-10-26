Cremant núvols (Acords)

Cremant núvols passa el sol

Acords Acords
Joan Manuel Serrat
joan manuel serrat mo
joan manuel serrat mo
SOLCremant núvols passa SImel sol
DOvertical i SOLel món MIms'atura.
DODemanant pietat al SOLfoc,
DOs'amaguen les criatuSOLres
REa l'ombra de qualMI7sevol
DOombra que Déu els proSOLcura.
Cremant núLAmvols passa el SOLsol.
El dia cau de SImgenolls
RE SIm7♭5 MI7
DOpidolant la migdiSOLada.
DOA les parpelles SOLamb son
DOels rellisca SOLun fil MImde baba,
SOLi tot dol i res MI7no vol
MImi tot pesa SOL7i res REmno DOpassa.
SICremant núvols passa el SOLsol,
cremant núvols el LAsol LA7pasSOLsa.

L'ànima abandona SImel cos,
DOtèrbola i SOLembriMImagada.
DOFantasia d'una SOLmort
DOd'eternitat limitaSOLda.

No treu banyes el SImcargol
DOni s'enfila SOLa la MImmuntanya.
DOCremant núvols passa el SOLsol.

Vigila en travessar SImel bosc,
DOque als matolls, SOLorfes MImde pluja,
DOpodria calar-s'hi SOLfoc
DOsi els freguessis amb les cuiSOLxes.

A l'ombra dels teus SImllençols
DOt'espero, no SOLtriMImguis massa.

SOLCremant núvols passa SImel sol,
DOcremant núvols SOLel MImsol passa.

SOLPatrona dels iSImnactius,
DOsanta Mandra SOLdel MImmigdia,
DOprotegiu l'amor furSOLtiu
DO-si així ho vol Déu, així sia-SOL.

Especialment al juSImliol
DOquan, reclamant SOLcomMImpanyia,
DOcremant núvols passa el SOLsol.

Cremant núvols passa SImel sol,
DOi tu i jo SOLcardant MIma l'hora
DOque en altres contrades SOLplou
DOi una altra part del món ploSOLra.

Uns de festa, altres SImde dol.
DOUns lluiten, d'alSOLtres MIms'abracen.
DOCremant núvols passa el SOLsol,
DOcremant núvols el sol pasSOLsa.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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