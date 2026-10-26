SOLCremant núvols passa SImel sol DOvertical i SOLel món MIms'atura. DODemanant pietat al SOLfoc, DOs'amaguen les criatuSOLres REa l'ombra de qualMI7sevol DOombra que Déu els proSOLcura. Cremant núLAmvols passa el SOLsol. El dia cau de SImgenolls RESIm7♭5MI7 DOpidolant la migdiSOLada. DOA les parpelles SOLamb son DOels rellisca SOLun fil MImde baba, SOLi tot dol i res MI7no vol MImi tot pesa SOL7i res REmno DOpassa. SICremant núvols passa el SOLsol, cremant núvols el LAsol LA7pasSOLsa.
L'ànima abandona SImel cos, DOtèrbola i SOLembriMImagada. DOFantasia d'una SOLmort DOd'eternitat limitaSOLda.
No treu banyes el SImcargol DOni s'enfila SOLa la MImmuntanya. DOCremant núvols passa el SOLsol.
Vigila en travessar SImel bosc, DOque als matolls, SOLorfes MImde pluja, DOpodria calar-s'hi SOLfoc DOsi els freguessis amb les cuiSOLxes.
A l'ombra dels teus SImllençols DOt'espero, no SOLtriMImguis massa.