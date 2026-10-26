De córrer per tot Nova York (Acords)

Correm junts per tot Nova York

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts alla on volia
els amics de les arts alla on volia
DO#m SI FA#m LA

Correm junts per tot Nova DO#mYork,
duem fins al límit el SIcor
volent esgarFA#mrapar uns segons.
LA DO#m

LALa matinada desvetlla els carrers
de la DO#mgran ciutat.
LANotes que soc part del somni
i m’apretes molt DO#mfort la mà.

LAEi! Tu, fem tan bona DO#mparella.
SIEi! Tu, que almenys s’ha LAd’intentar.

Correm junts per tot Nova DO#mYork,
duem fins al límit el SIcor
volent esgarFA#mrapar uns segons,
LAprovant de trobar un carDO#mreró
on mai ens atrapi aquest SIsol
naixent que ara FA#mt’empeny al món.
LA DO#m LA DO#m

LASona de fons una alarma
i em dius que no DO#mvols marxar.
LATu encara no te n’adones,
però ja et vas DO#mdesintegrant.

LAEi! Fem tan bona DO#mparella.
LAEi! Tu, però no soc DO#mde veritat.
LAEi! I tant que t’aDO#mcompanyo.
SIEi! Tu, però no et puc ajuLAdar.

No et puc arrencar de la DO#mpell
el tel que et cobreix tot el SIcos,
el tel que et deixa FA#msentir tan poc.
LANo hi ha un manual d’insDO#mtruccions
que diu com lluitar amb la SIbuidor
i el temps. Provem-ho ara FA#mun últim cop
i abans que despertis, aLAmor.

Correm junts per tot Nova DO#mYork,
per parcs, avingudes i asSIfalt
roent, mentre FA#mcol·lapsa tot,
i abans que despertis, aLAmor…

DO#m SI FA#m LA

Provant de trobar el DO#mcarreró que ens posi
a resguard d’aquest SIsol
naixent que ara FA#mt’empeny al món.
LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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