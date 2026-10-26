Correm junts per tot Nova DO#mYork, duem fins al límit el SIcor volent esgarFA#mrapar uns segons. LADO#m
LALa matinada desvetlla els carrers de la DO#mgran ciutat. LANotes que soc part del somni i m’apretes molt DO#mfort la mà.
LAEi! Tu, fem tan bona DO#mparella. SIEi! Tu, que almenys s’ha LAd’intentar.
Correm junts per tot Nova DO#mYork, duem fins al límit el SIcor volent esgarFA#mrapar uns segons, LAprovant de trobar un carDO#mreró on mai ens atrapi aquest SIsol naixent que ara FA#mt’empeny al món. LADO#mLADO#m
LASona de fons una alarma i em dius que no DO#mvols marxar. LATu encara no te n’adones, però ja et vas DO#mdesintegrant.
LAEi! Fem tan bona DO#mparella. LAEi! Tu, però no soc DO#mde veritat. LAEi! I tant que t’aDO#mcompanyo. SIEi! Tu, però no et puc ajuLAdar.
No et puc arrencar de la DO#mpell el tel que et cobreix tot el SIcos, el tel que et deixa FA#msentir tan poc. LANo hi ha un manual d’insDO#mtruccions que diu com lluitar amb la SIbuidor i el temps. Provem-ho ara FA#mun últim cop i abans que despertis, aLAmor.
Correm junts per tot Nova DO#mYork, per parcs, avingudes i asSIfalt roent, mentre FA#mcol·lapsa tot, i abans que despertis, aLAmor…
DO#mSIFA#mLA
Provant de trobar el DO#mcarreró que ens posi a resguard d’aquest SIsol naixent que ara FA#mt’empeny al món. LA