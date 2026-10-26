La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
SImSIm/LASOLmaj7FA#7 En aquell petit caSImfè on SIm/LAno hi SIsus4/SOLvolen enFA#7trar SImni la llum del SIm/LAcarrer ni la SIsus4/SOLgent asseFA#7nyada, REvaig trobar el teu miLA7rar,meFA#7langiós i lluSImnyà SIm/LA SOLcom la boira que LAneix al LA7port, de matiREnada. DO#m7♭5FA#7
Et vaig donar una SImmà SIm/LAi em vas SIsus4/SOLseguir a la FA#7nit SImcom un gosset perSIm/LAdut que SIsus4/SOLprega una caFA#7rícia. REVas omplir de coLA7lors la fosFA#7cor del meu SIm→SIm/LAllit, SOLde vermells de capLAvespre i LA7de verds de GaRElíciDO#m7♭5a. FA#7
I el meu racó va a SImser el SIm7teu racó tamMImbé. LA7Eres jove i boREni-FA#7i-SImca. Vam coDO#m7♭5mençar jugant FA#7i et vaig anar estiSOLmant de mica en DO#m7♭5mi - FA#7i - SImca. SOLmaj7FA#7
Em vaig acostuSImmarpoc SIm/LAa SIsus4/SOLpoc al teu FA#7nom, SIma la teva escalSIm/LAfor i a les SIsus4/SOLteves paFA#7raules, REal soroll del teu LA7pas puFA#7jant els esglaSImons SIm/LA SOLi a la teva maLAnera LA7de parar la REtauDO#m7♭5la. FA#7
A l'olor de les SImteves SIm/LAmans que SIsus4/SOLcadaFA#7nit SImvoltaven el meu SIm/LAcos com uSIsus4/SOLna fina FA#7gasa. REPerò tot es va enLA7sorrar FA#7quan et vaig senSImtir SIm/LAdir: SOL"Me'n vaig a buscar el LAsol. És LA7molt fosca la REcaDO#m7♭5sa". FA#7
"Ningú m'està espeSImrant. GràSIm7cies per tot, JoMIman..." LA7Eres jove i boREni-FA#7i-SImca. Se'n va aDO#m7♭5nar de repent FA#7el que vaig anar perSOLdent de mica en DO#m7♭5mi - FA#7i - SImca. SOLmaj7FA#7
Vaig sentir tant de SImfred aSIm/LAquelles SIsus4/SOLnits d'esFA#7tiu. SImVaig maleir mil SIm/LAcops la SIsus4/SOLpetita taFA#7verna... REQuantes tardes he aLA7nat a FA#7dur el meu plor al SImriu! SIm/LA SOLQuantes nits he LApassat en LA7blanc, com la lluREerDO#m7♭5na! FA#7
Però em vaig acostuSImmartamSIm/LAbé a SIsus4/SOLviure tot FA#7sol SImsense estripar els paSIm/LApers ni SIsus4/SOLles fotograFA#7fies. RESI tinc Fam, menjo LA7pa.FA#7Si tinc fred, enSImcenc foc SIm/LA SOLi penso: "Si avui LAplou, deLA7mà farà bon REdia". DO#m7♭5FA#7
I torno a anar al caSImfè i SIm7penso que potMImser LA7tu eres jove i boREni-FA#7i-SImca. Però el temps ha DO#m7♭5anat passant FA#7i jo t'he anat obliSOLdant de mica en DO#m7♭5mi - FA#7i - SImca. SIm/LASOL De mica en DO#m7♭5mi - FA#7i - SImca. SOLSIm