De mica en mica (Acords)

En aquell petit cafè on no hi volen entrar

Acords Acords
Joan Manuel Serrat
joan manuel serrat com ho fa el vent
joan manuel serrat com ho fa el vent

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

SIm SIm/LA SOLmaj7 FA#7
En aquell petit caSImfè on SIm/LAno hi SIsus4/SOLvolen enFA#7trar
SImni la llum del SIm/LAcarrer ni la SIsus4/SOLgent asseFA#7nyada,
REvaig trobar el teu miLA7rar,meFA#7langiós i lluSImnyà SIm/LA
SOLcom la boira que LAneix al LA7port, de matiREnada. DO#m7♭5 FA#7

Et vaig donar una SImSIm/LAi em vas SIsus4/SOLseguir a la FA#7nit
SImcom un gosset perSIm/LAdut que SIsus4/SOLprega una caFA#7rícia.
REVas omplir de coLA7lors la fosFA#7cor del meu SIm→SIm/LAllit,
SOLde vermells de capLAvespre i LA7de verds de GaRElíciDO#m7♭5a. FA#7

I el meu racó va a SImser
el SIm7teu racó tamMImbé.
LA7Eres jove i boREni-FA#7i-SImca.
Vam coDO#m7♭5mençar jugant
FA#7i et vaig anar estiSOLmant
de mica en DO#m7♭5mi - FA#7i - SImca. SOLmaj7 FA#7

Em vaig acostuSImmarpoc SIm/LAa SIsus4/SOLpoc al teu FA#7nom,
SIma la teva escalSIm/LAfor i a les SIsus4/SOLteves paFA#7raules,
REal soroll del teu LA7pas puFA#7jant els esglaSImons SIm/LA
SOLi a la teva maLAnera LA7de parar la REtauDO#m7♭5la. FA#7

A l'olor de les SImteves SIm/LAmans que SIsus4/SOLcadaFA#7nit
SImvoltaven el meu SIm/LAcos com uSIsus4/SOLna fina FA#7gasa.
REPerò tot es va enLA7sorrar FA#7quan et vaig senSImtir SIm/LAdir:
SOL"Me'n vaig a buscar el LAsol. És LA7molt fosca la REcaDO#m7♭5sa". FA#7

"Ningú m'està espeSImrant.
GràSIm7cies per tot, JoMIman..."
LA7Eres jove i boREni-FA#7i-SImca.
Se'n va aDO#m7♭5nar de repent
FA#7el que vaig anar perSOLdent
de mica en DO#m7♭5mi - FA#7i - SImca. SOLmaj7 FA#7

Vaig sentir tant de SImfred aSIm/LAquelles SIsus4/SOLnits d'esFA#7tiu.
SImVaig maleir mil SIm/LAcops la SIsus4/SOLpetita taFA#7verna...
REQuantes tardes he aLA7nat a FA#7dur el meu plor al SImriu! SIm/LA
SOLQuantes nits he LApassat en LA7blanc, com la lluREerDO#m7♭5na! FA#7

Però em vaig acostuSImmartamSIm/LAbé a SIsus4/SOLviure tot FA#7sol
SImsense estripar els paSIm/LApers ni SIsus4/SOLles fotograFA#7fies.
RESI tinc Fam, menjo LA7pa.FA#7Si tinc fred, enSImcenc foc SIm/LA
SOLi penso: "Si avui LAplou, deLA7mà farà bon REdia". DO#m7♭5 FA#7

I torno a anar al caSIm
i SIm7penso que potMImser
LA7tu eres jove i boREni-FA#7i-SImca.
Però el temps ha DO#m7♭5anat passant
FA#7i jo t'he anat obliSOLdant
de mica en DO#m7♭5mi - FA#7i - SImca. SIm/LA SOL
De mica en DO#m7♭5mi - FA#7i - SImca. SOL SIm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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