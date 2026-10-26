Deja-vú (Acords)

Vine, et convido a un croissant, fem una vichyssoise

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts 20 anys d amics
els amics de les arts 20 anys d amics
Intro: LAm FA LAm SOL

LAmVine, et convido a un croisFAsant, fem una vichysLAmsoise
si vols fer una fonSOLdue en un bon restaurant.

LAmSaludarem al xef, brinFAdarem amb LAmxampany
menjarem petits SOLfours, semblarem dos infants.

LAmAnirem als Méliès en sesFAsió Nouvelle LAmVague
i veurem tots els films SOLd'en Truffaut i d'en Godard.

LAmEt cantaré Jacques Brel des FAde la Torre LAmEiffel,
farem com l'AméliSOLe amb moto per París.

LAmPujarem a la suite, t'unFAtaré de foLAmie-gras,
fem un quadre avantSOLgarde amb patè de canard.

LAmAgafarem la roulotte, FAseguirem els LAmdel Tour
i ens pararem a AnSOLdorra a comprar-te un perfum.

LAmLailailai laila, FAlailailai LAmlaila!
Lailailailailai SOLlailailailailaila!
LAmLailailai laila, FAlailailai LAmlaila!
Lailailailailai SOLlailailailailaila!
LAmLailailai laila, FAlailailai LAmlaila!
Lailailailailai SOLlailailailailaila!
LAmLailailai laila, FAlailailai LAmlaila!
Lailailailailai SOLlailailailailaila!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi