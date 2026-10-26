Intro:
LAm FA LAm SOL LAmVine, et convido a un crois FAsant, fem una vichys LAmsoise
si vols fer una fon
SOLdue en un bon restaurant. LAmSaludarem al xef, brin FAdarem amb LAmxampany
menjarem petits
SOLfours, semblarem dos infants. LAmAnirem als Méliès en ses FAsió Nouvelle LAmVague
i veurem tots els films
SOLd'en Truffaut i d'en Godard. LAmEt cantaré Jacques Brel des FAde la Torre LAmEiffel,
farem com l'Améli
SOLe amb moto per París. LAmPujarem a la suite, t'un FAtaré de fo LAmie-gras,
fem un quadre avant
SOLgarde amb patè de canard. LAmAgafarem la roulotte, FAseguirem els LAmdel Tour
i ens pararem a An
SOLdorra a comprar-te un perfum. LAmLailailai laila, FAlailailai LAmlaila!
Lailailailailai
SOLlailailailailaila! LAmLailailai laila, FAlailailai LAmlaila!
Lailailailailai
SOLlailailailailaila! LAmLailailai laila, FAlailailai LAmlaila!
Lailailailailai
SOLlailailailailaila! LAmLailailai laila, FAlailailai LAmlaila!
Lailailailailai
SOLlailailailailaila!
si vols fer una fon
menjarem petits
i veurem tots els films
farem com l'Améli
fem un quadre avant
i ens pararem a An
Lailailailailai
Lailailailailai
Lailailailailai
Lailailailailai