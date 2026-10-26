Dissabte qualsevol (Acords)

Dissabte onze del matí, s'aixeca i va a fer un pipí

Acords Acords
Els Amics de les Arts
Intro: SIm SOL LA SIm x2

SImDissabte onze del matí, s'aixeca i va a fer un pipí,
l'espolsa ben espolSOLsada, fa un tallat, llet descreLAmada
i amb la barba de dos dies surt a fora a passeSImjar.

SImMentre baixa amb l'ascensor, parla amb el senyor Lladó.
« Sembla que farà bon dia » « SOLSí, home, només faltaLAria »
Ha arribat la primavera i duu camisa de coSImtó.

SImSempre li passa el mateix, el dissabte s'avorreix
i fulleja el Punt DiaSOLri, regalen un calenLAdari
on hi marca amb boli Bic el dia que començaSImrà…

SImles vacances, que cada any l'home espera amb gran afany.
Aquest cop li agradaSOLria poder viatjar a AlmeLAría,
on hi viu un company amb qui va fer el servei miliSImtar.

MImI és que ell és un LAhome com cal, REsempre treballant a la maFA#teixa empresa.
MImNo li passa res espeLAcial. Mai es REqueixa, no protesta, fa del seu FA#país un lloc com cal.

SImDinar a casa la mamà. La germana portarà
un nòvio que és un persoSOLnatge i que diu que té un gran baLAgatge
en el ram de la informàtica i la comunicaSImció.

« SImJa està bé, per fi ens veiem, aviat no et coneixerem.
Ai! Fill meu, que ets car SOLde veure, estàs prim, no m'ho puc LAcreure,
en 'cabat et daré un tupper i t'ho menges per soSImpar ».

SImA la tarda va al futbol. Fan primer un minut de dol.
I ja es veu que l'especSOLtacle avui pot ser una gran deLAbacle.
"No tenim davanter centro" i ja ens han fotut SImgol.

MImI és que ell és un LAhome com cal, REsempre treballant a la maFA#teixa empresa.
MImNo li passa res espeLAcial. Mai es REqueixa, no protesta, fa del seu FA#país un lloc com cal.

SImAquest vespre té un sopar amb una noia de Gavà.
Agafa el llibre de reSOLceptes i s'aprèn tots els conLAceptes,
fa un cuscús amb verduretes per poder-la impressioSImnar.

SImSón les 10 i no ha arribat. L'home està desesperat.
Sona el mòbil: és la SanSOLdra. "Ai! No vinc, és que em fa LAmandra".
L'home apaga les espelmes i el cuscús se'l fot el SImgat.

SImAgafa calers del calaix, se'n va cap al bar de baix
a comprar unes cigarreSOLtes; tot sortint mira a la LAdreta,
s'entreté amb unes metes i l'atropella el Trambaix. I el maSImten.

MImI és que ell és un LAhome com cal, REsempre treballant a la maFA#teixa empresa.
MImNo li passa res espeLAcial. Mai es REqueixa, no protesta, fa del seu FA#país un lloc com cal.

MIm LA RE FA# x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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