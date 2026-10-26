Intro:
SIm SOL LA SIm x2 SImDissabte onze del matí, s'aixeca i va a fer un pipí,
l'espolsa ben espol
SOLsada, fa un tallat, llet descre LAmada
i amb la barba de dos dies surt a fora a passe
SImjar. SImMentre baixa amb l'ascensor, parla amb el senyor Lladó.
« Sembla que farà bon dia » «
SOLSí, home, només falta LAria »
Ha arribat la primavera i duu camisa de co
SImtó. SImSempre li passa el mateix, el dissabte s'avorreix
i fulleja el Punt Dia
SOLri, regalen un calen LAdari
on hi marca amb boli Bic el dia que comença
SImrà… SImles vacances, que cada any l'home espera amb gran afany.
Aquest cop li agrada
SOLria poder viatjar a Alme LAría,
on hi viu un company amb qui va fer el servei mili
SImtar. MImI és que ell és un LAhome com cal, REsempre treballant a la ma FA#teixa empresa. MImNo li passa res espe LAcial. Mai es REqueixa, no protesta, fa del seu FA#país un lloc com cal. SImDinar a casa la mamà. La germana portarà
un nòvio que és un perso
SOLnatge i que diu que té un gran ba LAgatge
en el ram de la informàtica i la comunica
SImció.
«
SImJa està bé, per fi ens veiem, aviat no et coneixerem.
Ai! Fill meu, que ets car
SOLde veure, estàs prim, no m'ho puc LAcreure,
en 'cabat et daré un tupper i t'ho menges per so
SImpar ». SImA la tarda va al futbol. Fan primer un minut de dol.
I ja es veu que l'espec
SOLtacle avui pot ser una gran de LAbacle.
"No tenim davanter centro" i ja ens han fotut
SImgol. MImI és que ell és un LAhome com cal, REsempre treballant a la ma FA#teixa empresa. MImNo li passa res espe LAcial. Mai es REqueixa, no protesta, fa del seu FA#país un lloc com cal. SImAquest vespre té un sopar amb una noia de Gavà.
Agafa el llibre de re
SOLceptes i s'aprèn tots els con LAceptes,
fa un cuscús amb verduretes per poder-la impressio
SImnar. SImSón les 10 i no ha arribat. L'home està desesperat.
Sona el mòbil: és la San
SOLdra. "Ai! No vinc, és que em fa LAmandra".
L'home apaga les espelmes i el cuscús se'l fot el
SImgat. SImAgafa calers del calaix, se'n va cap al bar de baix
a comprar unes cigarre
SOLtes; tot sortint mira a la LAdreta,
s'entreté amb unes metes i l'atropella el Trambaix. I el ma
SImten. MImI és que ell és un LAhome com cal, REsempre treballant a la ma FA#teixa empresa. MImNo li passa res espe LAcial. Mai es REqueixa, no protesta, fa del seu FA#país un lloc com cal. MIm LA RE FA# x2
l'espolsa ben espol
i amb la barba de dos dies surt a fora a passe
« Sembla que farà bon dia » «
Ha arribat la primavera i duu camisa de co
i fulleja el Punt Dia
on hi marca amb boli Bic el dia que comença
Aquest cop li agrada
on hi viu un company amb qui va fer el servei mili
un nòvio que és un perso
en el ram de la informàtica i la comunica
«
Ai! Fill meu, que ets car
en 'cabat et daré un tupper i t'ho menges per so
I ja es veu que l'espec
"No tenim davanter centro" i ja ens han fotut
Agafa el llibre de re
fa un cuscús amb verduretes per poder-la impressio
Sona el mòbil: és la San
L'home apaga les espelmes i el cuscús se'l fot el
a comprar unes cigarre
s'entreté amb unes metes i l'atropella el Trambaix. I el ma